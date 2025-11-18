12 વર્ષ બાદ શુક્ર બનાવશે ધનના ઢગલા કરાવે તેવો લક્ષ્મી નારાયણ યોગ! આ 3 રાશિઓનું નસીબ રાતોરાત ચમકશે
તુલા રાશિમાં બુધ અને શુક્રનો સંયોગ થવાનો છે. જેનાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ થશે. આવામાં 3 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધને પાવરફૂલ ગ્રહોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. બુધ મહિનામાં બે વાર રાશિ બદલે છે. આવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ કે દ્રષ્ટિ પડતી રહે છે. બુધને માન સન્માન, બુદ્ધિ, શિક્ષણ, વેપાર, તર્ક વિતર્ક, બૌદ્ધિક ક્ષમતા વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં બુધની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. હાલ બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. જ્યાં મંગળ અને સૂર્ય સાથે યુતિ બનાવી રહ્યા છે. મહિનાના અંતમાં બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં શુક્ર પહેલેથી જ બિરાજમાન છે. આવામાં બુધ અને શુક્રના સંયોગથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બની રહ્યો છે. 12માથી 3 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ વેપારના દાતા બુધ 23 નવેમ્બરે સાંજે 7.58 કલાકે તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. શુક્રનું પોતાની જ રાશિ તુલામાં હોવાથી માલવ્ય રાજયોગ બની રહ્યો છે. આવામાં લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનવાથી પણ અનેક રાશિઓને જીવનમાં સારો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિની કુંડળીના છઠ્ઠા ભાવમાં શુક્ર અને બુધની યુતિ થઈ રહી છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને સારા પરિણામ આવી શકે છે. અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. કરજ લેવા કે પછી બેંક લોન લેવામાં સફળતા મળી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રે લાભ મળી શકે છે. હરીફોને કાંટાની ટક્કર આપશો. માન સન્માનમાં પણ ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. કળા,સાહિત્યના ક્ષેત્રે ખુબ લાભ થઈ શકે છે. અપરિણીતોને લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. આવકમાં ઝડપથી વધારાના સંકેત છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ સુખ-સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, કૌટુંબિક સુખ લાવી શકે છે. આ રાશિની કુંડળીના બીજા ભાવમાં આ રાજયોગ બની રહ્યો છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને વેપારમાં સારો નફો થઈ શકે છે અને પોતાના હરીફોને ટક્કર આપી શકે છે. કરિયરમાં મહેનત રંગ લાવી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામના વખાણ કરશે. સહકર્મીઓથી ખુબ આગળ નીકળી શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. વધુ કમાણી કરવામાં સફળ રહી શકો છો. ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં સફળ રહી શકો છો. જીવનસાથી સાથે સારો સમય વીતી શકે છે. લવ લાઈફ સારી રહી શકે છે. શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરવાથી સારો લાભ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-બુધના સંયોગથી બનેલો લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. કુંડળીના લગ્ન ભાવમાં લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બની રહ્યો છે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી આર્થિક મુશ્કેલીઓ હવે સમાપ્ત થઈ શકે છે. કરિયરના મામલે પણ તમને ખુબ લાભ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. જીવનસાથી સાથે ચાલતો અણબનાવ પણ સમાપ્ત થઈ શકે છે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
