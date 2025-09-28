ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

24 કલાકમાં બનશે પાવરફુલ દશાંક યોગ, આ રાશિના જાતકોનું ચમકશે ભાગ્ય, અચાનક થશે ધનલાભ

Dashank Yog : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 28 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે ગ્રહોના રાજકુમાર શુક્ર અને બુધની યુતિને કારણે એક પાવરફુલ દશાંક યોગ રચાઈ રહ્યો છે. જે આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય બદલી શકે છે. 

Updated:Sep 28, 2025, 03:07 PM IST

Dashank Yog : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે શુભ અને રાજયોગ બનાવવા માટે ગોચર કરે છે, જેની અસર માનવ જીવન અને વિશ્વ પર દેખાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે 28 સપ્ટેમ્બર એટલે કે આજે શુક્ર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ સાથે યુતિ કરશે. આ યુતિ એક પાવરફુલ દશાંક યોગ બનાવશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું નસીબ બદલાશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

દશાંક યોગ તમારા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા કામમાં આવતા અવરોધો દૂર થશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી પણ સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન કરવામાં આવેલા રોકાણોથી સારું વળતર મળશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ વધશે, અને પ્રેમ સંબંધો મજબૂત થશે. 

સિંહ રાશિ

દશાંક યોગની રચના સિંહ રાશિના જાતકો માટે સારા સમયની શરૂઆત કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે, જેનાથી નોકરી કરતા લોકોને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો ન કરવો પડે. પ્રેમની દ્રષ્ટિએ પણ પરિણીત યુગલોને આ સમયગાળાનો લાભ મળશે.   

કન્યા રાશિ

દશાંક યોગ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત પણ બની શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓને આવનારો સમય અનુકૂળ લાગશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાના સંકેતો જોવા મળશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

