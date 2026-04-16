18 એપ્રિલે ધનના ઢગલા કરાવે તેવો વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનશે, મેષથી લઈને મીન સુધી કેવો રહેશે પ્રભાવ? ખાસ જાણો
Vaibhav Lakshmi Rajyog: પંચાંગ મુજબ શુક્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે. જ્યારે ચંદ્રમા 18 એપ્રિલના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવામાં આ બે ગ્રહોના ભેગા થવાથી 18 એપ્રિલના રોજ વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગ જે વ્યક્તિની કુંડળીમાં હોય તે વ્યક્તિને જીવનમાં તમામ ભૌતિક સુખ મળે છે. તથા આકર્ષક વ્યક્તિત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 18 એપ્રિલના રોજ ધનના દાતા શુક્ર અને મનના કારક ગ્રહ ગણાતા ચંદ્રની યુતિ બની રહી છે. આ બે ગ્રહોના સંયોગથી અનેક સેક્ટરો પર પ્રભાવ પડી શકે છે. કારણ કે શુક્ર ધન, વૈભવ, ઐશ્વર્ય, ભોગ વિલાસતા, દાંપત્ય જીવન, ભૌતિક સુખ અને લક્ઝરીના કારક ગ્રહ ગણાય છે. જ્યારે ચંદ્રમા લાગણીઓ, ભાવુકતા, મન, માનસિક શાંતિ અને માતાના કારક ગ્રહ છે. આ બે ગ્રહોની યુતિથી વૈભવલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે જેનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પર સારો તો કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો પણ લાવી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ચંદ્રમા અને શુક્ર એક જ રાશિમાં કે ભાવમાં આવીને યુતિ બનાવે છે ત્યારે શુભ ગણાય છે. આ સંયોગ વૈભવલક્ષ્મી રાજયોગ ગણાય છે. આ બે ગ્રહો અનુકૂળ સ્થિતિમાં મળે એટલે કે શુભ રાશિ (વૃષભ, તુલા, મીન વગેરે) અથવા તો કેન્દ્ર (1, 4, 7, 10) અથવા ત્રિકોણ (1, 5, 9) ભાવમાં મળે તો વ્યક્તિના જીવનમાં ધન ઐશ્વર્ય, સુખ સુવિધાઓ અને આકર્ષણ વધે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લગ્ન ભાવમાં આ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી વ્યક્તિત્વ નીખરશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નવી શરૂઆત થઈ શકે. અચાનક ધનલાભ, નવા કોન્ટ્રાક્ટ કે બિઝનેસ ડીલ મળી શકે છે. માન સન્માનમાં વધારો થશે.
વૃષભ રાશિ
ખર્ચ અને વિદેશ ભાવ પર આ રાજયોગ એક્ટિવ થઈ શકે છે. આથી વિદેશ સંલગ્ન કામ, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મથી કમાણીના યોગ બને. જો કે ખર્ચા વધી શકે છે. પરંતુ રોકાણ ભવિષ્યમાં ફાયદો કરાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ મિથુન રાશિના આવક અને લાભના ભાવમાં બનશે. જેનાથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ સાથે જ નેટવર્કિંગથી ફાયદો થાય તેવા સંકેત છે અને મિત્રો કે મોટા સંપર્કોના માધ્યમથી આર્થિક પ્રગતિ થઈ શકે. શેર બજાર કે રોકાણમાં લાભની શક્યતા.
કર્ક
કર્ક રાશિના કરિયર અને કર્મ ભાવમાં આ યોગ બનશે જે પદોન્નતિ, પ્રતિષ્ઠા અને નવી જવાબદારીઓ અપાવી શકે. નોકરી બદલવાનું વિચારતા હશો તો સમય અનુકૂળ હશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના ભાગ્ય ભાવમાં વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળી શકે છે. અટવાયેલા કામ થઈ શકે. વિદેશ મુસાફરી, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ વધવાના યોગ છે. ગુરુકૃપાથી ધનલાભ થઈ શકે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિવાળાને આ યોગ ગુપ્ત ધન, રિસર્ચ, અને અચાનક લાભના ભાવમાં એક્ટિવ રહેશે. આકસ્મિક ધનલાભ કરાવે. જો કે સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક તણાવ પર ધ્યાન આપવું.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને આ રાજયોગ સંબંધો મજબૂત કરાવશે. જીવનસાથીના માધ્યમથી આર્થિક લાભ થઈ શકે. બિઝનેસ પાર્ટનરશીપમાં મોટો ફાયદો થઈ શકે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને આ રાજયોગ શત્રુ, રોગ અને પ્રતિયોગિતાના સ્થાનને એક્ટિવ કરી શકે છે. જેથી વિરોધીઓ પર જીત મળી શકે. તથા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળવાનો સંકેત છે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના બુદ્ધિ, શિક્ષણ, અને સંતાનના ભાવમાં આ રાજયોગ બનશે. આથી પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થઈ શકે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળી શકે. શેર બજાર, ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાંથી લાભના યોગ છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને આ યોગ સુખ સંપત્તિ અને માતાના ભાવમાં બને છે. આથી આ સમય દરમિયાન વાહન, ઘર, પ્રોપર્ટી ખરીદવાના પ્રબળ યોગ છે. કૌટુંબિક સુખ-શાંતિ વધશે. માનસિક સુખ મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના ત્રીજા ભાવ પર આ યોગ બની રહ્યો છે. આથી આ સમય દરમિયાન સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગ કે કોમ્યુનિકેશન સંલગ્ન લોકોને ખાસ લાભ મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના ધન અને વાણી ભાવમાં આ યોગ બનવાથી ધનની બચત થઈ શકે છે. તમારી વાતોથી લોકો પ્રભાવિત થશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે. નવા સ્ત્રોતોથી સારી આવક થઈ શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos