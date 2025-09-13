ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પાપી ગ્રહના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે શુક્ર, 15 સપ્ટેમ્બરથી મેષ સહિત 3 રાશિઓ માટે ગોલ્ડન ટાઈમ શરુ, બે હાથે ગણશે રુપિયા

Shukra Nakshatra Gochar 2025: સુખ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ અને પ્રેમ આપનાર શુક્ર ગ્રહ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પાપી ગ્રહ કેતુના નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્રના મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થી કેટલીક રાશિઓ ભાગ્યશાળી બની જશે. આ રાશિના લોકોને રાતોરાત લાભ થવાની શરુઆત થશે. 
 

Updated:Sep 13, 2025, 12:34 PM IST

શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન

શુક્ર ગ્રહ શુભ ગ્રહ છે. જ્યારે શુક્ર ગ્રહ 15 સપ્ટેમ્બરે કેતુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તો તેનાથી કેટલીક રાશિના લોકોના જીવનમાં ઊથલપાથલ સર્જાશે તો કેટલીક રાશિઓના જીવનનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરુ થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શુક્રના મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી મારવાનું છે.   

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના લોકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ અને અનુકૂળ રહેવાનું છે. આ સમયે ધનની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે. આર્થિક સ્થિરતા વધશે. ભૌતિક સુખમાં વધારો થશે. પરિવારમાં ખુશીઓ વધશે. શુભ સમાચાર મળી શકે છે. વેપારમાં નફો વધશે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકો માટે શુક્રનું ગોચર શુભ રહેવાનું છે. આ સમય દરમિયાન દરેક ક્ષેત્રમાંથી અનુકૂળ પરિણામ મળશે. નોકરી કરતા લોકોના જીવનમાં સારી તકો સર્જાશે. નોકરીમાં પ્રમોશન સાથે આવક વધી શકે છે. રોજગારની તલાશ કરતા લોકો માટે લાભકારી સમય. આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે.   

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના લોકોને શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભ કરાવશે. પારિવારિક સમસ્યાથી મુક્તિ મળશે. સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે. જીવનસાથીનું સાનિધ્ય મળશે. નવા કામની શરુઆત માટે અનુકૂળ સમય આવક વધશે. લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થશે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે.   

magha nakshatra15 September 2025shukra gochar 2025શુક્ર ગોચર 2025

