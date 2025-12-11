ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શુક્ર કરશે ગુરુની રાશિમાં ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકો પર વરસશે અપાર ધન; પ્રેમમાં મળશે સફળતા!

Shukra Gochar 2025: આ સમયે શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સંચરણ કરી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં શુક્રનું ધન રાશિમાં ગોચર થવાનું છે. આવો જાણીએ કે આ ગોચરથી કઈ 3 રાશિના જાતકોને લાભ થવાનો છે.

Updated:Dec 11, 2025, 07:24 PM IST

ગુરુની ધન રાશિમાં શુક્રનો પ્રવેશ

20 ડિસેમ્બર 2025 શનિવારના રોજ સવારે 07:50 વાગ્યે પ્રેમ, ધન, યશ અને વૈભવના કારક ગ્રહ શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાંથી નીકળીને ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ગુરુની ધન રાશિમાં શુક્રનો પ્રવેશ અત્યંત શુભ સાબિત થાય છે.

3 રાશિઓને થશે લાભ

શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં નીચ હોય છે, પરંતુ ધન રાશિમાં શુક્રનું ગોચર થવાથી 3 રાશિના જાતકોને ખૂબ જ શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થશે. આ જાતકોના પ્રેમથી લઈને ધન અને સુખમાં વધારો થઈ શકે છે.

વૃષભ રાશિ

ગુરુની ધન રાશિમાં જ્યારે શુક્રનો પ્રવેશ થશે, ત્યારે વૃષભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ખૂબ જ સકારાત્મક બદલાવો આવી શકે છે. ધન સંબંધિત મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને પ્રેમ જીવનમાં પાર્ટનર સાથેની સમજ વધુ સારી બનશે. વેપાર કરતા જાતકો માટે સમય લાભકારી બની રહેશે. કોઈ મોટી ડીલ હાથ લાગી શકે છે. નવી નોકરી મળવાની સંભાવના વધશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ધન રાશિમાં પ્રવેશ ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જળવાઈ રહેશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવી શકે છે. આવકના અનેક રસ્તાઓ ખુલી શકે છે. વેપારમાં નફો વધી શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓનો અંત આવી શકે છે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોનો પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે અને રોમાન્સ વધી શકે છે. કરિયર સફળતાઓ મળશે અને જાતકોના જીવનમાંથી આર્થિક તંગી દૂર થઈ શકે છે. મુશ્કેલીઓ અને ગૂંચવણોનો અંત આવી શકે છે. જાતકોનું આકર્ષણ વધી શકે છે. કોઈ શુભ સમાચાર મળવાનો યોગ બનશે.  

(Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

shukra gochar 2025Venus Transitastrologyશુક્ર ગોચર 2025શુક્ર રાશિ પરિવર્તન

