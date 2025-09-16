ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

5 વર્ષ બાદ મંગળની રાશિમાં બનશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ જાતકોને થશે બમ્પર લાભ, કરિયર-કારોબાર ચમકી જશે

Laxmi Narayan Rajyog: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર શુક્ર અને બુધ ગ્રહ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ જાતકોને કામ-કારોબારમાં લાભ થશે.

Updated:Sep 16, 2025, 12:30 PM IST

લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ

વૈદિક જ્યોતિષ પ્રમાણે ગ્રહ સમય-સમય પર ગોચર કરી શુભ અને રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર પડે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ડિસેમ્બરમાં બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ રાજયોગ મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં બની રહ્યો છે. તેવામાં કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ જાતકો માટે આકસ્મિક ધનલાભ અને ભાગ્યોદયનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

તમારા લોકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું બનવું લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. સાથે આ સમયે તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વૃદ્ધિ થશે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમે તમારા કામનો આનંદ લેશો અને તમને ઘણી સારી તક મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થવાની સંભાવનાઓ છે. તમારૂ લગ્ન જીવન સારૂ રહેશે. ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનવાથી મકર રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી આવક અને લાભ સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. સાથે યુવાઓ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરશે અને સમાજમાં નવી ઓળખ મળશે. કમાણીના નવા રસ્તાખુલવાથી નોકરી કરનાર જાતકોએ આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડશે નહીં. આ દરમિયાન તમને રોકાણથી લાભ થશે. આ સમયમાં શેર બજાર કે લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે.  

કુંભ રાશિ

તમારા લોકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ કરિયર અને કારોબારની દ્રષ્ટિથી શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત પર તમારા વરિષ્ઠોની નજર રહેશે અને તે તમારા પ્રયાસોને ઓળખશે અને તેની પ્રશંસા કરશે. તમે તમારા કરિયર અને પારિવારિક જીવનથી આ દરમિયાન સંતુષ્ટ જોવા મળશે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. સાથે વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. તો કારોબારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે.

Disclaimer

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

