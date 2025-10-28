ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2 નવેમ્બરથી આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, 1 વર્ષ બાદ શુક્ર બનાવશે શક્તિશાળી રાજયોગ, ધન-સંપત્તિમાં વધારાનો યોગ

Malavya rajyog: નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં શુક્ર દેવતા ગોચર કરશે. શુક્રના ગોચરથી શુભ યોગનું નિર્માણ થવાનું છે. આ યોગ ત્રણ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.

Updated:Oct 28, 2025, 10:20 AM IST

શુક્રનું ગોચર

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહ સમય-સમય પર પોતાની સ્વરાશિ અને ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કરી રાજયોગ અને શુભ યોગનું નિર્માણ કરે છે. તેવામાં બે નવેમ્બરે શુક્ર દેવ પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ લોકોની કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.  

વૃષભ રાશિ

તમારા લોકો માટે માલવ્ય રાજયોગ અનુકૂળ સાબિત થી શકે છે. કારણ કે શુક્ર ગ્રહ તમારી રાશિથી સપ્તમ ભાવ પર ગોચર કરી રહ્યાં છે. તેથી આ સમયે તમારૂ વ્યક્તિત્વ શાનદાર રહેશે અને પરીણિત લોકોનો પોતાના જીવન સાથી સાથે તાલમેલ સારો રહેશે. આ સમયે નોકરી કરતા લોકોને કાર્યસ્થળે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. સાથે કુંવારા લોકો માટે લગ્નનો  પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. આ સમયે તમે વૈભવી વસ્તુ ખરીદી શકો છો.

ધન રાશિ

માલવ્ય રાજયોગનું બનવું ધન રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શુક્ર ગ્રહ તમારી રાશિથી 11મા ભાવ પર ગોચર કરશે. આ દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે તમારે નોકરીના સિલસિલામાં યાત્રાઓ કરવી પડી શકે છે. તમારી યાત્રા લાભકારી રહેવાની છે. રોકાણ કે પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલો લાભ થઈ શકે છે. સાથે મિત્રો અને વરિષ્ઠોનો સહયોગ મળશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ સમાચાર સાંભળવા મળશે, જેનાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. આ સાથે તમને સ્ટોક માર્કેટ, સટ્ટા કે લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે. 

તુલા રાશિ

માલવ્ય રાજયોગ બનવાથી તુલા રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે પરીણિત લોકોનું લગ્ન જીવન શાનદાર રહેશે. જીવનસાથી સાથે તાલમેલ સારો રહેશે. સાથે તમને નવી નોકરી, વાહન કે સંપત્તિ મળવાની સંભાવના છે. તમારૂ સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. જીવનમાં સ્થિરતા અને સન્માન બંને વધશે. નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. તમને જૂના રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

