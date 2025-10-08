ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શુક્ર કરશે પોતાની મુળ ત્રિકોણ રાશિમાં પ્રવેશ, આ 3 રાશિઓને થશે બેશુમાર ધનલાભ; મળશે કિસ્મતનો સાથ!

Shukra Gochar 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ધનના કારક ગ્રહ શુક્રનું મૂળ ત્રિકોણ રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરવું ઘણી રાશિઓના જીવનમાં શુભ પરિણામો લાવશે. કેટલાક જાતકોને અચાનક ધનલાભ, ભાગ્યનો સાથ અને કરિયરમાં પ્રગતિની તક મળી શકે છે. ચાલો જોઈએ કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થશે.

Updated:Oct 08, 2025, 08:04 PM IST

દિવાળી પછી ગ્રહોનું મોટું પરિવર્તન

દિવાળી પછી નવેમ્બર મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિમાં મોટું પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં ધન અને વૈભવના કારક ગ્રહ શુક્રનું ગોચર મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શુક્ર ટૂંક સમયમાં તેની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.

શુક્રનું ગોચર 3 રાશિઓ માટે શુભ

શુક્ર ગ્રહનું આ રાશિ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવશે. કુંભ રાશિના જાતકોને નસીબનો સાથ મળશે, તો મકર રાશિના જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિ મળશે અને તુલા રાશિના જાતકો માટે આ આત્મવિશ્વાસ અને સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો આ સમય હશે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે, કારણ કે શુક્ર ગ્રહ તમારી જ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ તમારા આકર્ષણ અને વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરશે. વૈવાહિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે અને પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે. બિઝનેસમાં નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જ્યારે અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. ચાલી રહેલા કૌટુંબિક વિવાદોનો અંત આવી શકે છે અને પરસ્પર વિશ્વાસ વધશે. પાર્ટનરશિપમાં કરવામાં આવેલ કાર્યમાં લાભ થવાનો યોગ બની રહ્યો છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કરિયર અને બિઝનેસમાં પ્રગતિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. શુક્ર દેવનું આ પરિવર્તન તમારી કુંડળીના દસમા ભાવ એટલે કે કર્મ સ્થાનમાં થઈ રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા કાર્યમાં પ્રગતિ માટે નવી તકો મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અથવા પ્રગતિ મળવાની સંભાવના છે. મોટા ઓર્ડર મળવાથી બિઝનેસમેનને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી નેતૃત્વ કુશળતા વધશે અને કાર્યસ્થળ પર તમારા વિચારોની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ તમારા કામથી ખુશ થશે, જેનાથી કરિયરમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થશે.

કુંભ રાશિ

શુક્ર ગ્રહનું તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ સંકેતો આપી રહ્યા છે. આ ગોચર તમારી કુંડળીના નવમા ભાવ - એટલે કે ભાગ્ય ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કિસ્મત તમારો સાથે આપશે અને અટવાયેલા કામો પૂર્ણ થઈ શકે છે. ટૂંકી કે લાંબી મુસાફરીથી લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.સામાજિક સ્તર પર તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને લોકો તમારા જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થશે. વધુમાં તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો, જે આધ્યાત્મિક સંતોષ અને સામાજિક સન્માન બન્ને લાવશે.  

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Zee 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

