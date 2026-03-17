શુક્ર વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી બનાવશે માલવ્ય રાજયોગ, આ 5 રાશિઓ માટે વરદાન! ધન-દૌલત અને સમૃદ્ધિમાં થશે વધારો!

Shukra Gochar 2026 Malavya Rajyog: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર દેવને સુખ, સૌંદર્ય, ઐશ્વર્ય અને વિલાસિતાના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શુક્ર પોતાની સ્વરાશિ અથવા ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે એક ખૂબ જ શુભ યોગનું નિર્માણ થાય છે, જેને 'માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગ' કહેવામાં આવે છે. 19 એપ્રિલ 2026ના રોજ શુક્રનો પોતાની જ રાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલનારો સાબિત થશે. તો ચાલો જાણીએ શુક્રનો આ રાજયોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે ધનદાયક સાબિત થશે.

Updated:Mar 17, 2026, 10:52 PM IST

ક્યારે અને કેવી રીતે બને છે માલવ્ય રાજયોગ?

જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, જ્યારે શુક્ર કેન્દ્ર ભાવમાં સ્થિત થઈને પોતાની સ્વરાશિ (વૃષભ અથવા તુલા) અથવા પોતાની ઉચ્ચ રાશિ (મીન)માં હોય છે, ત્યારે 'માલવ્ય યોગ' બને છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 19 એપ્રિલ 2026માં બનનારો આ રાજયોગ ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં અપાર વૃદ્ધિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ શુક્રનો આ રાજયોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે મંગળકારી છે.

વૃષભ રાશિ

શુક્ર આ જ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો હોવાથી સૌથી વધુ લાભ વૃષભ રાશિના જાતકોને મળશે. તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં માલવ્ય યોગ બનવાથી તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. સમાજમાં તમારું માન-સન્માન વધશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા કામો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. આર્થિક રીતે આ સમય રોકાણ માટે ઉત્તમ છે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર કરિયરના ક્ષેત્રમાં મોટી સફળતા લઈને આવશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી પદ-પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. જો તમે સરકારી ક્ષેત્ર કે રાજકારણ સાથે જોડાયેલા છો, તો તમને મોટું પદ કે જવાબદારી મળી શકે છે. તમે સુખ-સાધનો પાછળ ખર્ચ કરશો અને જીવનમાં સ્થિરતા આવશે.

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું સાતમા ભાવમાં હોવું એ વૈવાહિક જીવન અને વેપાર માટે વરદાન સાબિત થશે. જો તમે ભાગીદારીમાં વેપાર કરો છો, તો મોટો આર્થિક નફો થવાના યોગ છે. અવિવાહિત લોકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં મધુરતા આવશે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ રાજયોગ સંતાન અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં શુભ પરિણામ આપશે. જે લોકો પ્રેમ સંબંધોમાં છે તેમના માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. અચાનક ધન લાભના યોગ બની રહ્યા છે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતો કોઈ વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે અને તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતામાં વધારો થશે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર સુખ સ્થાન (ચોથા ભાવ)માં થશે. માલવ્ય યોગના પ્રભાવથી તમે નવું વાહન કે મકાન ખરીદી શકો છો. માતા સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે અને ઘરમાં માંગલિક કાર્યોનું આયોજન થઈ શકે છે. સુખ-સુવિધાઓ પર કરવામાં આવેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં મોટો લાભ આપશે.  

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

