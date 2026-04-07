Shukra Gochar 2026 : 12 દિવસ બાદ આ 3 રાશિઓનું બદલાઈ જશે ભાગ્ય, તમારી કમાણી થશે બમણી !

Shukra Gochar 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, શુક્રનું ગોચર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શુક્ર ગ્રહને ધન, પ્રેમ, આરામ અને વૈવાહિક જીવનનો કારક માનવામાં આવે છે. 19 એપ્રિલે શુક્ર રાશિ બદલે છે, તેથી કેટલાક વ્યક્તિઓના જીવનમાં મોટા પરિવર્તન આવી શકે છે. આ સમયગાળો નવી શરૂઆત, સફળતા અને સંબંધોમાં સુધારાનો સંકેત આપે છે. 
 

Updated:Apr 07, 2026, 08:56 PM IST

Shukra Gochar 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ વખતે શુક્ર 19 એપ્રિલના રોજ બપોરે 3:57 વાગ્યે વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચરની એક મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તે માલવ્ય મહાપુરુષ રાજયોગની રચના તરફ દોરી જશે, જે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્રનું આ ગોચર વ્યક્તિના જીવનમાં ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, આકર્ષણ અને નાણાકીય સ્થિરતા લાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ 

વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો ખૂબ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે શુક્ર તમારી પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારું વ્યક્તિત્વ વધુ ચમકશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળવાના સંકેતો છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ નફો મેળવી શકે છે અને રોકાણ માટે નવી તકોનો સામનો કરી શકે છે.   

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે શુક્રનું આ ગોચર કારકિર્દીમાં પ્રગતિ લાવી શકે છે. આ પરિવર્તન તમારી કુંડળીના 'કર્મ ભાવ'માં થઈ રહ્યું છે, જે સૂચવે છે કે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નોકરીમાં ફેરફાર અથવા પ્રમોશનની તકો ઊભી થઈ શકે છે. પરિવારમાં વાતાવરણ સુમેળભર્યું રહેવાની અપેક્ષા છે અને તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત થઈ શકે છે.  

કન્યા રાશિ 

કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે શુક્રનું ગોચર સારા નસીબનું સૂચક સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચર તમારી રાશિના સંબંધમાં 'ભાગ્ય સ્થાન'માં થઈ રહ્યું છે, જે અગાઉ અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાનો સંકેત આપે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે અને તમે નવા સાહસોમાં સફળતા મેળવી શકો છો. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની તૈયારી છે અને આવક માટે નવા રસ્તા ખુલી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

