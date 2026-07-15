/આવતીકાલથી આ 4 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ ! શુક્રનું ગોચર બદલશે કિસ્મત

Shukra Gochar 2026 : શુક્રનું રાશિચક્ર અને નક્ષત્રોમાં ગોચર મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીની બધી રાશિઓ પર અસર કરે છે. શુક્રનું પોતાના નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shukra Gochar 2026 : શુક્રનું ગોચર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. હાલમાં શુક્ર સિંહ રાશિમાં છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ સાંજે 7:11 વાગ્યે શુક્ર પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્ર પોતે પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ છે, તેથી તેના પોતાના નક્ષત્રમાં આ ગોચર અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્ર 28 જુલાઈ, 2026 સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
શુક્રનું પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તમે આધ્યાત્મિક અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ ઝુકાવ અનુભવશો. તમારે કામ સંબંધિત કોઈ યાત્રા કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.
શુક્રનું પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે.
શુક્રનું પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જીવનમાં ખુશી અને આનંદ રહેશે. પ્રેમની શોધમાં રહેલા સિંગલ્સને સારા સમાચાર મળી શકે છે. સંપત્તિમાં વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર દ્વારા શુક્રનું ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. આ સમયગાળો નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયિકો બંને માટે ખૂબ ભાગ્યશાળી રહેશે.
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