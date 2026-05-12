/પુષ્ય નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચરથી આ 4 રાશિના શરૂ થશે અચ્છે દિન, મળશે અપાર ધન અને પ્રેમમાં સફળતા!

Shukra Gochar 2026: શનિના સ્વામિત્વવાળા પુષ્ય નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચરથી કઈ 4 રાશિઓને લાભ થશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શુક્ર ગ્રહ સુખ, વૈભવ, પ્રેમ અને ધનનો કારક છે. શુક્ર ગ્રહ શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં 11 જૂન 2026 ગુરુવારે બપોરે 02:11 વાગ્યે પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં શુક્ર સંચરણ 23 જૂન સુધી કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, પુષ્ય નક્ષત્રમાં શુક્રનું ભ્રમણ અતિ શુભ હોય છે. આ વખતે શનિના નક્ષત્રમાં શુક્રનું આ ભ્રમણ 4 રાશિના જાતકોને ધન અને પ્રેમના મામલામાં મોટી સફળતા અપાવી શકે છે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અતિ શુભ સાબિત થશે. જાતકોના જીવનમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર થશે અને પ્રેમ જીવનમાં સફળતાના માર્ગો ખુલશે. કરિયરમાં જાતકો ઝડપથી પ્રગતિ કરશે અને નવી તકો પ્રાપ્ત કરી શકશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા અને સમજણ વધશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલું ધન પ્રાપ્ત થશે અને આવકની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. માનસિક શાંતિ મળશે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું શનિના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. વેપાર કરતા જાતકોને મોટી ડીલ મળી શકે છે. આર્થિક બાબતો માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં પ્રેમ અને લગાવ વધશે.
મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર લાભકારી સાબિત થશે. પ્રેમમાં ચાલી રહેલું અંતર દૂર થઈ શકે છે. માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આત્મવિશ્વાસ સાથે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો લઈ શકશો. કરિયરમાં સફળતાના યોગ બનશે અને પદમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)