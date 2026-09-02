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શુક્રએ બદલી ચાલ, આ 3 રાશિઓ પર અચાનક આવી પડશે મુશ્કેલી, પૈસાની આવશે તંગી !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 02, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:48 PM IST

Shukra Gochar : આજે એટલે કે 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ શુક્ર પોતાની રાશિ બદલશે. શુક્રનું આ ગોચર મિથુન સહિત ત્રણ રાશિઓની નાણાકીય પરિસ્થિતિને અસર કરી શકે છે. ત્યારે કઈ રાશિના લોકોને નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Shukra Gochar : વૈદિક જ્યોતિષમાં શુક્રને સુખ-સુવિધાઓ, સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, પ્રેમ અને ભૌતિક સુખોનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તેની અસર વ્યક્તિના જીવનના વિવિધ પાસાઓ પર જોવા મળે છે. 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, આ ગોચર ચોક્કસ રાશિના લોકો માટે ખર્ચ અને નાણાકીય દબાણમાં વધારો કરી શકે છે.  

મિથુન રાશિ2/5

મિથુન રાશિ

શુક્રનું ગોચર મિથુન રાશિના લોકો માટે નાણાકીય બાબતોમાં કેટલાક વધઘટ લાવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન અણધાર્યા ખર્ચાઓ આવી શકે છે. વૈભવી વસ્તુઓ અને વ્યક્તિગત પસંદગીની વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરવાની ઇચ્છા પણ વધી શકે છે. વ્યવસાયિકોએ કોઈપણ મોટા સોદામાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. સંપૂર્ણ માહિતી વિના પૈસા ઉધાર આપવા અથવા રોકાણ કરવાનું ટાળો.  

મકર રાશિ3/5

મકર રાશિ

મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ શુક્ર ગોચર દરમિયાન નાણાકીય બાબતોમાં સંતુલન જાળવવાની જરૂર છે. પરિવાર, ઘર અથવા સુખ-સુવિધાઓ સંબંધિત ખર્ચ વધી શકે છે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સખત મહેનત કરવા છતાં નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરવામાં થોડો વિલંબ થઈ શકે છે. તેથી, તમારી નાણાકીય યોજનાઓ ધીરજપૂર્વક આગળ વધારવી શ્રેષ્ઠ છે.  

ધન રાશિ4/5

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર નાણાકીય મોરચે સાવધાની રાખવાની જરૂરિયાતનો સંકેત આપે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવકની સાથે ખર્ચ પણ વધી શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ થઈ શકે છે, ખાસ કરીને મુસાફરી, મનોરંજન, ખરીદી અથવા વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો પર. પગારદાર વ્યક્તિઓએ તેમના કાર્યસ્થળની જવાબદારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. ઝડપી નફાના લોભમાં નુકસાન થઈ શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Shukra Gochar
Rashifal

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