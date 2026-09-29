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આગામી 7 દિવસ આ 5 રાશિઓને જલસા જ જલસા! શુક્રના ગોચરના કારણે ચાંદીની જેમ ચમકશે ભાગ્ય

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 29, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:28 PM IST

Shukra Gochar 2026 : શુક્ર હાલમાં તુલા રાશિમાં બિરાજમાન છે અને કન્યા તથા તુલા સહિત કુલ પાંચ રાશિઓને આનાથી લાભ થવાનો છે. આ ગોચર હજુ આગામી 7 દિવસ રહેવાનું છે, જે કેટલીક રાશિઓને લાભ કરાવી શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Shukra Gochar 2026 : શુક્ર ગ્રહે આ મહિને પોતાની રાશિ બદલી છે અને હાલમાં તે પોતાની જ રાશિ તુલામાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તે 6 નવેમ્બર સુધી તુલા રાશિમાં રહેશે, એટલે કે આ ગોચરના હજુ 7 દિવસ બાકી છે. કન્યા અને તુલા સહિત 5 રાશિઓને આ ગોચરથી લાભ થશે. સંબંધો, નાણાકીય બાબતો અને રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉકેલાવાની શક્યતા છે.   

તુલા રાશિ2/7

તુલા રાશિ

શુક્ર પોતે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ્યો હોવાથી, આ રાશિના જાતકોને સ્વાભાવિક રીતે જ તમામ ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક સંભાવનાઓ જોવા મળશે. વ્યાવસાયિકથી લઈને અંગત જીવન સુધી બધું જ સકારાત્મક જણાશે. તમે પ્રિયજનો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને પણ આ ગોચરથી મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે.  

ધન રાશિ3/7

ધન રાશિ

આ ગોચરને કારણે ધન રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર થશે. તેઓ તેમના પ્રિયજનોને વધુ સમય આપી શકશે, જેનાથી સંબંધો મજબૂત બનશે. જેમ જેમ તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે, તેમ તેમ તેમનો આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. ભૂતકાળમાં કરેલા રોકાણોથી લાભ થશે અને આર્થિક મુશ્કેલીઓ નોંધપાત્ર રીતે દૂર થશે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.  

મકર રાશિ 4/7

મકર રાશિ 

મકર રાશિના જાતકોને શુક્રના આ ગોચરથી મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને કોઈ નવા સોદાથી લાભ થઈ શકે છે, જેનાથી તેમની આર્થિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. જે કાર્યો અગાઉ વારંવાર અટકી જતા હતા, તેમાં હવે સારી ગતિ આવશે. આવક, બચત અને ખર્ચ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જળવાઈ રહેશે.

કુંભ રાશિ5/7

કુંભ રાશિ

જો કુંભ રાશિના જાતકોને તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય, તો હવે તેમને રાહત મળશે. બાબતો ધીમે ધીમે પાટા પર આવી જશે. તમે તમારા કામનો આનંદ માણશો અને વધુ રસપૂર્વક કામ કરશો. આ સમય દરમિયાન તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાય કરનારાઓને પણ સારી વૃદ્ધિ જોવા મળશે. 

કન્યા રાશિ6/7

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને આગામી સાત દિવસમાં શુક્રના ગોચરનો લાભ મળી શકે છે. જોકે ખર્ચ થશે તેમ છતાં આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે અને ખર્ચને કારણે બિનજરૂરી તણાવ નહીં થાય. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. જો નોકરી બદલવાની ઈચ્છા હોય તો તે પૂરી થઈ શકે છે અને તમને કોઈ સારો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Shukra gochar 2026
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