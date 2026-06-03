/8 જૂને શુક્રનું કર્ક રાશિમાં મહાગોચર, ગુરુ-શુક્રની યુતિ આ 4 રાશિઓનું ચમકાવશે નસીબ; થશે છપ્પરફાડ ધનવર્ષા!

Shukra Gochar 2026: શુક્ર ગ્રહ 8 જૂને રાશિ પરિવર્તન કરશે. મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને શુક્ર કર્ક રાશિમાં પ્રવશે કરશે. શુક્રના આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને જીવનમાં લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, ચાલો જાણીએ વિગતવાર.
શુક્ર ગ્રહ 8 જૂનની સાંજે મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને કર્કમાં ગોચર કરશે. શુક્રનું આ ગોચર સાંજે 5 વાગ્યાને 47 મિનિટે થશે. 4 જુલાઈ 2026 સુધી શુક્ર કર્ક રાશિમાં જ ભ્રમણ કરતા રહેશે અને ત્યારબાદ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. નોંધનીય છે કે, ગુરુ ગ્રહ પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં બિરાજમાન છે અને શુક્રના ગોચરની સાથે જ ગુરુ-શુક્ર વચ્ચે યુતિ બનશે. આવી સ્થિતિમાં શુક્રનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિના ચોથા ભાવમાં શુક્ર ગ્રહનું ગોચર થશે. આ ભાવને સુખનો કારક માનવામાં આવે છે, તેથી શુક્રનું ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ સુખદ રહી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં તમે ઘરના લોકો સાથે સારો સમય વિતાવી શકો છો. જો તમે રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે, તો જબરદસ્ત રિટર્ન મળવાના યોગ છે. જો રોજગારની શોધમાં છો, તો તમારી મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. મીડિયા, સેલ્સ અને મેડિકલ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા જાતકોને કરિયરના ક્ષેત્રમાં સારા બદલાવ જોવા મળશે.
શુક્ર ગ્રહનું ગોચર કર્ક રાશિના પ્રથમ ભાવમાં થશે. તમે જીવનમાં સુખ-શાંતિ જોઈ શકો છો. આ રાશિની મહિલાઓ જીવનમાં કોઈ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકે છે. લગ્ન યોગ્ય જાતકોને સારા જીવનસાથી મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. કેટલાક જાતકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ સમય સારો રહેશે.
કન્યા રાશિના અગિયારમા ભાવમાં શુક્ર ગ્રહનું ગોચર થશે. અગિયારમો ભાવ લાભ અને વેપારમાં સફળતાનો કારક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં શુક્રના રાશિ પરિવર્તનથી કન્યા રાશિના વેપારીઓને જબરદસ્ત ધનલાભ મળવાના યોગ છે. જો તમે પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આગળ વધી શકો છો. નોકરીયાત જાતકો માટે પણ સમય સારો રહેશે.
શુક્ર તમારી જ રાશિના સ્વામી છે અને તમારા કર્મ ભાવમાં ગોચર કરશે. શુક્રના ગોચરના પ્રભાવથી સામાજિક સ્તર પર તમને ખ્યાતિ મળી શકે છે. જો તમે સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડાયેલું કામ કરો છો, તો તમારી સર્જનાત્મક કૃતિ વાયરલ થઈ શકે છે. આ રાશિના નોકરીયાત જાતકોને મનગમતી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ તમને સારા બદલાવ જોવા મળશે. બચત કરેલા ધનમાં વધારો થવાના યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)