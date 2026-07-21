/8 દિવસ બાદ આ 4 રાશિના જાતકોને મોજે મોજ, શુક્ર ગોચર કરાવશે લાભ, અચાનક વધશે ધનદોલત !

Shukra Gochar 2026 : શુક્ર ગ્રહ ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. સૂર્યને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રનો સ્વામી દેવતા માનવામાં આવે છે. ત્યારે શુક્રના સૂર્યના નક્ષત્રમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shukra Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, શુક્રનું ગોચર શુભ માનવામાં આવે છે. શુક્રનું ગોચર ચોક્કસ રાશિના લોકોના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, પ્રેમ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, શુક્ર 29 જુલાઈની સવારે ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી આ 4 રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
શુક્રનું સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર થવાને કારણે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આવનારો સમય ઉત્તમ રહેશે. વ્યવસાયમાં નફાના સંકેતો છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.
શુક્રનું સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર થવાને કારણે ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો વધારવા માટે ઘડાયેલી વ્યૂહરચના પરિણામો આપશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી રહેશે.
શુક્રનું સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ સમયગાળો વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, તેઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
સૂર્યના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. તમારી માતા સાથે સમય વિતાવવો તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો નોંધપાત્ર નફો અથવા નફાકારક સોદો મેળવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.