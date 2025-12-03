શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી આ 3 રાશિઓને થશે મહાલાભ, સોનાની જેમ ચમકશે ભાગ્ય; દરેક કાર્યમાં મળશે સફળતા!
Shukra Gochar 2025 Rashifal: શુક્ર ગ્રહના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ઘણી રાશિના જાતકોના જીવન પર તેની અસર પડશે. ડિસેમ્બરમાં શુક્ર ગ્રહ મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આનાથી 3 રાશિના જાતકોને ખૂબ જ લાભ થશે. તેમને ભાગ્યનો સાથ મળશે.
Shukra Gochar 2025
પ્રેમ, સુખ, સૌંદર્ય અને ધનના દાતા શુક્ર ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાનું છે. શુક્ર ગ્રહ 20 ડિસેમ્બર 2025 શનિવારના રોજ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. દ્રિક પંચાગ અનુસાર, શુક્ર ગ્રહ 20 ડિસેમ્બરે સવારે 7:50 વાગ્યે જ્યેષ્ઠા નક્ષત્રમાંથી મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મૂળ નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ ગ્રહ છે. શુક્ર આ નક્ષત્રમાં 30 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે, ત્યારબાદ પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્ર ગ્રહના મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવન પર અસર પડશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 3 રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
વૃષભ રાશિ
શુક્ર ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. શુક્રના આ ગોચરથી તમારા પાર્ટનર સાથેના સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે. ધાર્મિક યાત્રા પર જવાનો યોગ બનશે. તમારી લાંબા સમયથી ચાલી આવતી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. ધન લાભ થશે. રોગ અને દોષમાંથી મુક્તિ મળશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકો માટે શુક્ર ગ્રહનું ગોચર કરવું શુભ રહેશે. શુક્રનું મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું તુલા રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય જગાડશે. તુલા રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે. વેપારમાં નફો થશે. તમને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અને પગાર વધારાની ખુશી મળી શકે છે.
મીન રાશિ
શુક્ર ગ્રહનું મૂળ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું મીન રાશિના જાતકો માટે શુભ અને લાભકારી સાબિત થશે. તમને આ ગોચરથી સુખ મળશે. સુખમાં વધારો થશે સાથે જ તમારા અટકેલા કામ પૂરા થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. શુક્ર ગોચરની અસરથી તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સ્નેહ વધશે.
(Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
