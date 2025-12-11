ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026ની શરૂઆતમાં ધનના દાતા શુક્ર શનિના ઘરમાં જશે, આ રાશિવાળાને થશે અપાર ધનલાભ! એશોઆરામ, સુખ-સંપત્તિ વધશે

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં શુક્ર શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી આ ત્રણ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળી શકે છે. 

Updated:Dec 11, 2025, 01:44 PM IST

image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને દૈત્યોના ગુરુ હોવાની સાથે સાથે પ્રેમ-આકર્ષણ, ભોગ વિલાસ, ધન વૈભવ, માન સન્માન, વિવાહ વગેરેના કારણ ગણવામાં આવે છે. આવામાં શુક્રની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર 12 રાશિઓ પર જોવા મળતી હોય છે. નવા વર્ષ 2026માં શુક્ર શરૂઆતમાં ધનુ રાશિમાં બિરાજમાન હશે. પરંતુ જાન્યુઆરીની મધ્યમાં શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રના શનિની રાશિમાં આવવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

image

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ દૈત્યોના ગુરુ શુક્ર 13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે 4.02 કલાકે મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિમાં તેઓ 6 ફેબ્રુઆરી સુધી રહેશે. શુક્રના શનિની રાશિમાં આવવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.   

મેષ રાશિ

image

મેષ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું મકર રાશિમાં જવું ખુબ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિની કુંડળીના કર્મ ભાવમાં શુક્ર બિરાજમાન રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને કરિયર અને બિઝનેસના ક્ષેત્રમાં સારો એવો લાભ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં તમને ભાગ્યનો સાથ મળવાની સાથે મહેનત રંગ લાવી શકે છે. પદોન્નતિની સાથે પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે જ નોકરી બદલવાની નવી તકો મળી શકે છે. વેપારમાં પણ લાભના ઘણા યોગ નજરે ચડી રહ્યા છે. નવો ઓર્ડર કે પછી પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. સરકારી કામોમાં સફળતા મળશે. કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના વિભાગોમાં કાર્ય કરતા જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.   

તુલા રાશિ

image

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું મકર રાશિમાં ગોચર કરવું એ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના લગ્ન અને આઠમા ભાવના સ્વામી થઈને ચોથા ભાવમાં ગોચર કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓની દસ્તક થઈ શકે છે. જમીન, મકાન કે વાહન મેળવવામાં સફળ થઈ શકો છો. માતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. માતાની સાથે તમારો સમય સારો પસાર થશે. આ સમયગાળામાં રોકાણ કરવાથી તમને સારો એવો લાભ મળી શકે છે. સંતાન સાથે સારો સમય પસાર થશે. કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

 

મકર રાશિ

image

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્રનું લગ્ન ભાવમાં આવવું એ અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ અપાવી શકે છે. આ રાશિના પંચમ અને દશમ ભાવમાં શુક્ર સ્વામી છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને કરિયર અને બિઝનેસના ક્ષેત્રે લાભ મળી શકે છે. જીવનમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળી શકે છે. ભોગ વિલાસતામાં તેજી આવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. લવ લાઈફના મામલે નવા વર્ષનો પહેલો માસ ખાસ રહી શકે છે. કળા, સંગીત અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે જોડાયેલા જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. 

Disclaimer:

image

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

