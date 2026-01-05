આ 4 રાશિવાળા...બસ 8 દિવસ રાહ જુઓ, પછી ધનથી છલકાશે તમારી તિજોરીઓ! ધનના દાતા માલામાલ કરશે

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધન વૈભવ, સુખ-ભોગ વિલાસ, ઐશ્વર્યના કારક ગ્રહ શુક્ર જલદી શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રનો મકરમાં પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ રહેશે.
 

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને ખુબ શુભ ગ્રહ ગણવામાં આવ્યો છે. કારણ કે જીવનમાં ધન સંપત્તિ, ભૌતિક સુખ, પ્રેમ-સૌંદર્યના દાતા શુક્ર ગ્રહ છે. શુક્ર શુભ હોય તો વ્યક્તિને ક્યારેય ધનની કમી રહેતી નથી. 12 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 6 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી શુક્ર મકરમાં રહેશે. પછી કુંભમાં ગોચર કરશે. પરંતુ આ 3 અઠવાડિયાના સમયમાં 4 રાશિવાળાને મબલક ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે અને શુક્રનું આ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સારું રહેશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. બેંક બેલેન્સ પણ વધશે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સારો સમય છે. સિંગલ જાતકો રિલેશનશીપમાં આવી શકે છે. મેરિડ લોકોના જીવન પણ ખુશખુશાલ રહેશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. કોઈ મહત્વના કામ થઈ શકે છે. ખુશખબરી કે ભેટ મળી શકે છે. ઘર લેવાનું સપનું સાચું પડી શકે છે. તમે પાર્ટી મોડમાં રહેશો. નોકરી કરનારાઓના ટાર્ગેટ પૂરા થઈ શકે છે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય પ્રેમ મેળવવા માટે સર્વોત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. અપરિણીત લોકોને જીવનસાથી મળી શકે છે. જૂના રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે. નવો કારોબાર શરૂ કરી શકો છો. પરિજનો સાથે કોઈ યાદગાર ટ્રિપ પર જઈ શકો છો. આર્થિક પ્રગતિ થશે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર ધન વધારનારું સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો લોન લેવા માંગતા હોય તેમની લોન મંજૂર થઈ જશે. નવું ઘર, ગાડી ખરીદી શકો છો. લવ પાર્ટનર પાસેથી પ્રેમ મળશે. તમે પરિજનો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Shukra Gocharlucky rashiHoroscopeJyotishastrology

