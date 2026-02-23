ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હોળી પહેલા શુક્રનું પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ગોચર, વૃષભ સહિત 4 રાશિઓ માટે ખુબ લાભકારી, ધન-વૈભવ, માન-મોભો વધશે

Shukra Gochar: હોળી પહેલા શુક્રનું ગોચર થઈ રહ્યું છે. આ શુક્ર ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખુશીઓની સૌગાદ લઈને આવશે. માર્ચ મહિનામાં શુક્રનું ગોચર કોને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Feb 23, 2026, 10:49 AM IST

1/5
image

માર્ચના પહેલા સપ્તાહમાં હોળી છે અને હોળીના બરાબર એક દિવસ પહેલા એટલે કે 2 માર્ચના રોજ શુક્ર પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કરશે. ઉચ્ચ રાશિમાં ભ્રમણ કરીને શુક્ર કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં ધરમૂળ ફેરફાર લાવી શકે છે. આ લોકોને કૌટુંબિક જીવનની સાથે સાથે કરિયર અને સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે પણ ફેરફાર જોવા મળશે. શુક્રનું ગોચર કોને ફાયદો કરાવી શકે તે ખાસ જાણો. 

વૃષભ રાશિ

2/5
image

વૃષભ રાશિના એકાદશ ભાવમાં શુક્રનું ગોચર થશે જે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. આ ભાવમાં શુક્ર આવવાથી આર્થિક અને કરિયર ક્ષેત્રે સારા એવા પરિણામો મળી શકે છે. વિદેશમાં વેપાર કરતા જાતકોને તગડો નફો  થઈ શકે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. ભાઈ બહેન સાથે સારો સમય વિતાવશો. 

કર્ક રાશિ

3/5
image

શુક્ર કર્ક રાશિના ભાગ્ય અને ધર્મના નવમાં ભાવમાં  ભ્રમણ કરશે. આ ગોચરના કારણે હોળીનું પર્વ પણ તમારા માટે ખુબ શુભ રહી શકે છે. પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે અને ગેરસમજ દૂર થશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થાય તેવા યોગ છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ ફાયદો થશે.   

કન્યા રાશિ

4/5
image

શુક્ર ગોચર કરશે ત્યારબાદ તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં અકલ્પ્ય વધારો થશે. જે મહેનત કરી હશે તેનું હવે ફળ મળી શકે છે. શુક્ર તમારી રાશિના સપ્તમ ભાવમાં ગોચર કરશે. આર્થિક રીતે સમૃદ્ધિ વધશે. કેટલાક લોકોને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ સફળતા મળી શકે છે.   

ધનુ રાશિ

5/5
image

ધનુ રાશિના સુખ ભાવમાં શુક્ર ગોચર કરશે જે જીવનમાં અપાર ખુશીઓ લાવી શકે છે. સંતાન પક્ષથી ખુશખબર મળી શકે. વાહન ખરીદી શકો છો. ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરે. સ્વાસ્થ્ય માટે પણ અનુકૂળ રહી શકે છે આ શુક્ર ગોચર. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shukra GocharVenus TransitHoroscopeastrologyJyotishRashifal

Trending Photos