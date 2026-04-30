ગુરુના નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, પ્રેમમાં મળશે અપાર સફળતા અને કરિયરમાં લાગશે ચાર ચાંદ!
Shukra Gochar 2026: શુક્ર ગ્રહ ટૂંક જ સમયમાં ગુરુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી રાશિચક્રની 4 રાશિના જાતકોને શુભ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ 4 રાશિઓ કઈ છે, ચાલો જાણીએ.
પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ
ગુરુના સ્વામિત્વવાળા પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ મોટાભાગે શુભ માનવામાં આવે છે. ભૌતિક સુખ-સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને ધનના કારક ગ્રહ શુક્ર 31 મે 2026 રવિવારના રોજ સવારે 05:52 વાગ્યે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 11 જૂન સુધી આ જ નક્ષત્રમાં સંચરણ કરશે. શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને ધન અને પ્રેમના મામલે અપાર સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ સારા પરિણામો લાવશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારાની સાથે વૈવાહિક જીવન સુખમય બનશે. કરિયરમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળશે. ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો લેશો અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સારો સમય લાવશે. કરિયરમાં સફળતાના માર્ગો ખુલશે. ધન કમાવવાની તકો હાથ લાગશે. મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે અને જીવનમાં સ્થિરતા આવશે. કાર્યક્ષેત્રમાં જાતકોને ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થશે. પ્રેમમાં ચાલી રહેલા વિવાદો દૂર થશે અને વિચારધારા સકારાત્મક બનશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર સફળતા અપાવનારું સાબિત થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી તકો પ્રાપ્ત થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં ઝડપથી સફળતા મળી શકશે અને કરિયરમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરી શકો છો. પ્રેમ સંબંધમાં આગળ વધવાનો આત્મવિશ્વાસ આવશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos