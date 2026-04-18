10 દિવસ બાદ બદલાઈ જશે આ રાશિઓનું કિસ્મત, ધનના થશે ઢગલા ! 27 એપ્રિલે શુક્ર કરશે ચંદ્ર નક્ષત્રમાં પ્રવેશ
Shukra Gochar 2026 : દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 27 એપ્રિલે શુક્ર ચંદ્રના નક્ષત્ર રોહિણીમાં પ્રવેશ કરશે, જે વૃષભ સહિત આ રાશિઓના જીવનમાં શુભ પ્રભાવ લાવી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shukra Gochar 2026 : દ્રિક પંચાંગ મુજબ, શુક્ર 27 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9:08 વાગ્યે રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. 8 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહ્યા પછી તે મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર તેની પોતાની રાશિ વૃષભમાં સ્થિત છે અને તે સાથે સાથે શુભ માલવ્ય રાજયોગ પણ બનાવશે. શુક્રનું રોહિણી નક્ષત્રમાં આ ગોચર ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને શુભ રહેવાનું છે. તેમના જીવનમાં અન્ય ઘણા સકારાત્મક પરિવર્તનો સાથે તેમના વ્યાવસાયિક દરજ્જા અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો જોવા મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યા પછી શુક્ર વૃષભ રાશિ માટે ગોચર કુંડળીના લગ્ન ભાવમાં સ્થિત થશે. પરિણામે આ રાશિના જાતકોને જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ મળવાની શક્યતા છે. વધુમાં મજબૂત જ્યોતિષીય સંકેતો નાણાકીય લાભ તરફ નિર્દેશ કરે છે. આવક માટે નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રીતે સારું રહેવાની શક્યતા છે.
સિંહ રાશિ
શુક્રનો રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિ માટે શુક્ર ગોચર કુંડળીના અગિયારમા ભાવમાંથી ગોચર કરશે. પરિણામે આ રાશિના વ્યક્તિઓ તેમના વ્યાવસાયિક જીવનમાં નોંધપાત્ર લાભનો અનુભવ કરી શકે છે. આ ગોચર તમારી કારકિર્દી અને પ્રતિષ્ઠા બંનેને મજબૂત બનાવશે. બેરોજગાર વ્યક્તિઓ માટે નોકરી મેળવવાની તકો ઊભી થઈ શકે છે, જ્યારે વ્યવસાય માલિકો નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભના સંકેતો દર્શાવે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના વ્યક્તિઓ માટે રોહિણી નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ પરંપરાગત રીતે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તે આ રાશિના કુંડળીના પાંચમા ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. પરિણામે આ રાશિના જાતકોને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવકમાં સતત વધારો થશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને આદર વધવાની શક્યતા છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
