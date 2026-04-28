શુક્રએ શક્તિશાળી થઈ બનાવ્યા 2 પાવરફૂલ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને છપ્પરફાડ ધનલાભના યોગ, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય!
Viprit Rajog And Malavya Rajyog: જ્યારે શુક્ર કેન્દ્ર ભાવમાં (1,4,7,10)માં આવે ત્યારે માલવ્ય રાજયોગ બને છે. આ માલવ્ય યોગથી વૃષભ, કુંભ અને સિંહ રાશિને ફાયદો થઈ શકે છે તથા જ્યારે શુક્ર 6, 8, 12 ભાવમાં હોય તો વિપરીત રાજયોગ બને છે. આવામાં શુક્ર વૃષભ રાશિમાં આવીને ધનુ, તુલા અને મિથુન રાશિમાં વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓ પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ દૈત્યોના ગુરુ શુક્રએ 19 એપ્રિલના રોજ પોતાની સ્વરાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ રાશિમાં તેઓ 14મી મે સુધી રહેશે. શુક્ર એ ધન, વૈભવ, ઐશ્વર્ય, સુખ-સમૃદ્ધિ, પ્રેમ તથા દાંપત્ય જીવનના કારક ગણાય છે. આવામાં શુક્રની વૃષભ રાશિમાં જવાથી તમામ રાશિઓ પર અસર પડતી હોય છે. શુક્રની આ સ્થિતિ ખુબ જ શક્તિશાળી ગણાય છે. શુક્રના વૃષભ રાશિમાં જવાથી બે રાજયોગ બન્યા છે, એક માલવ્ય અને બીજો વિપરીત રાજયોગ. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકોને અપાર સફળતાની સાથે આવકમાં વધારો અને ઈચ્છા પૂર્તિ થતી જોવા મળી શકે છે. જેના લાંબા ગાળા સુધી લાભ જોવા મળી શકે. જાણો એક સાથે બે રાજયોગ બનવાથી કોને કોને લાભ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
વૃષભ રાશિમાં બનેલો માલવ્ય રાજયોગ કુંભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. કારણ કે આ રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં રાજયોગ બન્યો છે. આ સાથે શુક્ર તમારી રાશિથી નવમાં ભાવના સ્વામી છે. આથી ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આર્થિક ઉન્નતિ અને કરિયરમાં નવી ઉપલબ્ધિ મળી શકે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન કે પગાર વધારો મળી શકે છે. બિઝનેસ કરનારાઓને પણ મોટો લાભ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
આ રાજયોગ વૃષભ રાશિથી લગ્નના ભાવ પર બન્યો છે. આ ઉપરાંત શુક્ર એ વૃષભ રાશિના સ્વામી પણ છે. આથી આ યોગની સૌથી વધુ સકારાત્મક અસર તમારી રાશિ પર જોવા મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓ સફળ થવાના યોગ છે. માન સન્માન મળી શકે. પ્રેમ જીવનમાં મધુરતા આવી શકે, સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો પણ થઈ શકે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને પણ માલવ્ય રાજયોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. કારમ કે આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીથી કર્મના ભાવે બન્યો છે. આ સમય દરમિયાન કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. વિદેશ મુસાફરી, કરિયર વિસ્તાર અને રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધે તેવા યોગ છે અને નવા સંપર્ક ફાયદાકારક રહી શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. વેપારીઓને ધનલાભ થઈ શકે. મોટી વેપારી ડીલ થઈ શકે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર છઠ્ઠા ભાવમાં થયું છે. આવામાં આ રાશિવાળાને નોકરી, વેપારથી લઈને આવકમાં સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે. વિદેશથી ધનલાભ, નોકરી કે વેપારમાં વધારો અને નવી તકો મળી શકે. છઠ્ઠા ભાવમાં પોતાના જ સ્વામીનું હોવું એ વિપરીત રાજયોગ બનાવે છે જે કપરી પરિસ્થિતિઓને અવસરમાં ફેરવવાની ક્ષમતા આપે છે. શુક્રને કારણે તમારી આવકમાં વધારો જોવા મળી શકે. શત્રુ પક્ષ નબળો પડે. કાયદાકીય મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે. પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિમાં શુક્ર આઠમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. આ ભાવમાં વિપરીત રાજયોગ બન્યો છે. આ સ્થિતિમા શુક્ર અષ્ટમ ભાવના સ્વામી થઈને ત્યાં સ્થિત છે અને ધનલભાવને જુએ છે. આવામાં આર્થિક સ્થિતિ પર અસર જોવા મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભના મજબૂત સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે. અટવાયેલા પૈસા, અટવાયેલું સરકારી ધન કે ડૂબેલા નાણા પાછા મળી શકે છે. કળા, વીમો, માર્કેટિંગ કે રિસ્ક સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોને અણધાર્યા લાભ થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ પૈસાની આશા છોડી હોય તો તે પણ પાછા મળી શકે છે. વિપરિત રાજયોગ આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનાવવાનો સંકેત આપે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિની ગોચર કુંડળીના 12માં ભાવમાં વિપરીત રાજયોગ બન્યો છે. આવામાં રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રે ઢગલો લાભ થઈ શકે છે. સુખ સુવિધામાં વધારાની સાથે લક્ઝરી લાઈફ જીવી શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. પરિવાર સાથે સારા સંબંધ રહી શકે છે. જીવનમાં સુખ સુવિધા વધશે. જો કે આર્થિક રીતે ખર્ચા વધી શકે છે તો કાબૂ રાખવો. મુસાફરી, ભોગ વિલાસ અને ભેટ સોગાદોમાં પૈસા વેડફાઈ શકે છે. વિદેશ સંલગ્ન કાર્યો જેમ કે વિઝા, મુસાફરી, આયાત-નિકાસ વગેરે મામલાઓમાં સક્રિયતા અને પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
