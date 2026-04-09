શુક્રનો વધશે પાવર, 10 દિવસ બાદ બનશે પૈસાનો વરસાદ કરાવતો રાજયોગ, 3 રાશિવાળાને થશે બંપર લાભ
Kendra Trikon Rajyog: જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ જ્યારે કુંડળીમાં કેન્દ્રભાવ (1, 4, 7, 10) અને ત્રિકોણ ભાવ (1, 5,9)ના સ્વામી પરસ્પર સંબંધ બનાવતા હોય જેમ કે યુતિ, દ્રષ્ટિ કે પરસ્પર સ્થાન પરિવર્તન ત્યારે કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ બને છે. આ રાજયોગ વ્યક્તિના જીવનમાં ઉન્નતિ, પ્રતિષ્ઠા, ધન અને સફળતા અપાવી શકે છે. જાણો કોને ફાયદો કરાવી શકે છે.
શુક્ર ગ્રહ એ પૈસો-સંપત્તિ, ભોગ વિલાસ, ઐશ્વર્ય, લક્ઝરી વગેરેના કારક ગ્રહ ગણાય છે. શુક્રની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર અસર કરતું હોય છે. 19 એપ્રિલના રોજ શુક્ર પોતાની જ સ્વરાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે એક અતિ શુભ રાજયોગ બની રહ્યો છે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળશે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમના પર તેનો પ્રભાવ વિશેષ જોવા મળી શકે છે. જેમને કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થઈ શકે, દાંપત્ય જીવન પણ સુખમય રહે અને મન પ્રસન્ન રહેશે.
બનશે કેન્દ્રત્રિકોણ રાજયોગ
વૈદિક પંચાંગ મુજબ 19 એપ્રિલના રોજ શુક્ર બપોરે 3.47 કલાકે પોતાની સ્વરાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી કેન્દ્રત્રિકોણ રાજયોગ બનશે. આ એક એવો રાજયોગ છે જે જીવનમાં પૈસાનો વરસાદ કરાવી શકે છે. સુખ સુવિધાઓ અને ધન વૈભવ અપાવી શકે છે. લોકોને કરિયરમાં પણ પ્રગતિ થાય છે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા તથા લોકપ્રિયતા વધે છે. જો કે તેના કેટલાક નકારાત્મક પ્રભાવ પણ જોવા મળી શકે છે. ખર્ચા વધી શકે અને આર્થિક સંતુલન બગડી શકે છે. આ રાજયોગ કોને ફાયદો કરાવી શકે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
શુક્રના વૃષભ રાશિમાં ગોચરની સાથે જ આ રાજયોગ બની રહ્યો છે એટલે આ રાશિવાળાને તો બખ્ખે બખ્ખા કહી શકાય. તેમને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. નવી તકો મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. માન સન્માન વધશે. દાંપત્ય જીવન પણ સુખમય રહેશે. કુંવારા લોકોને લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે. જો કે ફાલતું ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો નહીં તો બજેટ બગડી શકે. આળસથી બચો નહીં તો તક હાથમાંથી સરકી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળાને પણ આ રાજયોગ કાર્યક્ષત્રે ઉન્નતિ કરાવી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે. જો કે કાર્યક્ષેત્રે ઈર્ષાનો કે વિરોધનો પણ સામનો કરવો પડી શકે. આથી નિર્ણય લેતી વખતે ઉતાવળ ન કરવી. નહીં તો નુકસાન થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળી શકે છે. વિદેશ મુસાફરી કે ઉચ્ચ શિક્ષણનો યોગ બની રહ્યો છે. અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. માનસિક શાંતિ મળશે. આર્થિક લાભના નવા રસ્તા ખુલશે. નાની મોટી મુસાફરી કરી શકો છો. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos