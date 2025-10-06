ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shukra Gochar 2025: 9 ઓક્ટોબર પછી આ રાશિવાળાઓના નામનો ચાલશે સિક્કો, શુક્ર ગ્રહ બે હાથે વરસાવશે ધન, ભૌતિક સુખમાં થશે વધારો

Shukra Gochar 2025: ધન, વિલાસતા, ભૌતિક સુખ, પ્રેમ-રોમાંસના દાતા શુક્ર ગોચર કરશે. શુક્ર ગોચર કરી બુધની રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. 9 ઓક્ટોબરે આ ગોચર થશે અને તેનાથી 5 રાશિના લોકોને શુભ ફળ મળશે. 
 

Updated:Oct 06, 2025, 12:48 PM IST

શુક્ર ગોચર 2025

1/7
image

શુક્ર ગ્રહ 9 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ સિંહ રાશિમાંથી નીકળશે અને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. કન્યા રાશિમાં શુક્ર 2 નવેમ્બર સુધી રહેશે. ત્યારબાદ શુક્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 25 દિવસ સુધી કન્યા રાશિમાં રહેશે અને આ દિવસ દરમિયાન 5 રાશિના લોકોને અપાર ધન અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે.  

વૃષભ રાશિ

2/7
image

વૃષભ રાશિના લોકોને શુક્રનું ગોચર પ્રેમ અને ધન બંને આપશે. સિંગલ લોકો મિંગલ થઈ શકે છે. અણધાર્યો ધન લાભ થઈ શકે છે. બેન્ક બેલેન્સ વધી શકે છે. નવી નોકરી કે રોજગારની ઓફર મળી શકે છે. દરેક કામમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે.   

મિથુન રાશિ

3/7
image

શુક્રનું ગોચર મિથુન રાશિના લોકોને સુખ-સમૃદ્ધિ આપશે. ઘરમાં ખુશીઓનું વાતાવરણ રહેશે. પરિવાર સાથે ફરવા જવાની યોજના બની શકે છે. સંપત્તિ-વાહન ખરીદવા પણ યોગ છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે.   

સિંહ રાશિ

4/7
image

સિંહ રાશિના લોકોને શુક્ર અણધાર્યો ધન લાભ કરાવી શકે છે. કરિયરમાં ઉન્નતિ મળવાના યોગ છે. કારોબારમાં લાભ થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. અટકેલા કામ પુરા થશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ

5/7
image

વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને શુક્ર લાભ કરાવશે. નોકરી કરતા લોકોને લાભ થઈ શકે છે. નવી નોકરી, પ્રમોશન મળી શકે છે. રચનાત્મક કાર્યો કરતા લોકોને લાભ થશે. સમાજમાં સમ્માન વધશે. પરિવારમાં ખુશહાલી રહેશે.   

ધનુ રાશિ

6/7
image

ધનુ રાશિના લોકોને શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન કાર્યક્ષેત્રમાં વિશેષ લાભ કરાવશે. કામની સરાહના થશે. ઉપરી અધિકારી સહયોગ આપશે. નવો વેપાર શરુ કરવા માટે સારો સમય. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. ગ્લેમર વર્લ્ડ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે શુભ સમય.  

7/7
image
shukra gochar 2025Kanya RashiOctober 2025શુક્ર ગોચર 2025

Trending Photos