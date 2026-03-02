ચંદ્રગ્રહણ પહેલા બન્યો પૈસાનો વરસાદ કરાવનારો માલવ્ય રાજયોગ, આ રાશિવાળાને બનાવશે કરોડપતિ!
Malavya Rajyog: શુક્રનો ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. એમા પણ આવતી કાલે ચંદ્રગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સમય કોના માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે તે ખાસ જાણો.
1 માર્ચના રોજ રવિવારે રાતે 1.01 કલાકે ધનવૈભવ, ઐશ્વર્ય, કળા, સૌંદર્યના કારક શુક્રએ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કર્યો. શુક્રના મીન રાશિમાં પ્રવેશની સાથે જ અનેક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. શુક્ર મીન રાશિમાં 26 માર્ચ 2026 સુધી રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે શુક્ર પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં હોય છે ત્યારે માલવ્ય રાજયોગ જેને લક્ષ્મી યોગ પણ કહે છે તે બને છે. આ પરિવર્તન એવા સમયે થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે 3 માર્ચે ચંદ્રગ્રહણ પણ થશે. આવામાં આ ગોચરથી રાશિઓ પર શું અસર પડશે. શુક્રનું મીનમાં ગોચર કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. અટકેલા કામો ફરી શરૂ થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રગતિ, પ્રમોશન કે પગાર વધે તેવા યોગ છે. વેપાર કરતા લોકોને પણ સારો લાભ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આર્થિક ગતિવિધિઓમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. મનોબળ વધશે. વેપારમાં વિસ્તાર થશે. નિર્ણય ક્ષમતા સુધરશે. મહેનતનું ફળ મળશે. સંતાન સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક મોરચે ફાયદો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને મકાન અને વાહન સુખમાં વધારો થઈ શક છે. સુખના સંસાધનો વધશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો વિસ્તાર થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઘરેલુ સુખમાં વધારો થશે.
કર્ક રાશિ
સામાજિક દાયરામાં વધારો થશે. સુખ સંપત્તિ વધી શકે છે. રાજકારણ, કળા અને સિનેમાના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને ખાસ લાભ થઈ શકે છે. ઘર, ગાડી તથા અચલ સંપત્તિ વધી શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ, બાંધકામ ક્ષેત્રે લાભ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આર્થિક મોરચે સફળતા મળી શકે છે. વેપારી ગતિવિધિઓનો વિસ્તાર થશે. બૌદ્ધિક ક્ષમતા વધશે. દૈનિક રોજગારમાં વધારો થશે. ભાગીદારીના કામોમાં વધારો થશે. આવકના નવા સાધનો ઊભા થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિને ધનલાભના યોગ બની શકે છે. વાણી વ્યવસાય ક્ષેત્રે જોડાયેલા લોકોને ખાસ લાભ મળી શકે. ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
