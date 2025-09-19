100 વર્ષ બાદ બનશે અત્યંત શક્તિશાળી 2 રાજયોગ, આ રાશિવાળાને છપ્પરફાડ ધનલાભ થશે! દુશ્મનો હારશે
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ રૂચક મહાપુરુષ રાજયોગ અને માલવ્ય રાજયોગ બનશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય પલટી જશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરીને શુભ અને રાજયોગનું નિર્માણ કરતા હોય છે. નવેમ્બરમાં માલવ્ય અને રૂચક મહાપુરુષ રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. માલવ્ય રાજયોગ શુક્ર જ્યારે પોતાની સ્વરાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે બનશે. રૂચક રાજયોગ મંગળ ગ્રહના સ્વરાશિ વૃશ્ચિકમાં ગોચર કરવાથી બનશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ રાશિઓને આકસ્મિક ધનલાભની સાથે ભાગ્યોદયની પ્રબળ સંભાવના છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે....
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે રૂચક અને માલવ્ય રાજયોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવે થઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ રૂચક રાજયોગ તમારી રાશિથી ધનભાવે બનશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. આ સાથે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. પરિણીતોનું જીવન ખુશનુમા રહેશે. અપરિણીતોને માંગા આવી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે પણ આ બંને રાજયોગ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ ભાગ્ય સ્થાન પર તો રૂચક રાજયોગ કર્મ ભાવ પર બનશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. દેશ વિદેશના પ્રવાસની તક મળી શકે છે. ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો. સમાજમાં નવી ઓળખ મળશે. કમાણીના નવા રસ્તા ખુલશે. નોકરી કરતા જાતકોએ ધનના સંકટનો સામનો કરવાનો વારો નહીં આવે. વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
રૂચક રાજયોગ અને માલવ્ય રાજયોગ બનવાથી મકર રાશિના લોકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે માલવ્ય રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવે અને રૂચક રાજયોગ આવકના ભાવે બનશે. કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. નોકરીયાતોની પદોન્નતિ થઈ શકે છે. પરિવારનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. સંપત્તિ તથા વાહન ખરીદવાની યોજના ઘડી શકો છો. અંગત જીવનની વાત કરીએ તો લગ્ન જીવનમાંથી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. રોકાણથી લાભ થશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
