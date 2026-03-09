26 માર્ચથી મેષ સહિત આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, શુક્રનો મંગળના ઘરમાં પ્રવેશ બંપર આકસ્મિક લાભ કરાવશે!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો26 માર્ચથી મેષ સહિત આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઉઘડશે, શુક્રનો મંગળના ઘરમાં પ્રવેશ બંપર આકસ્મિક લાભ કરાવશે!

Venus Transit: 26મી માર્ચના રોજ શુક્ર મંગળના સ્વામિત્વવાળી રાશી મેષમાં પ્રવેશ કરશે અને આ ગોચરની સાથે જ કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ઉઘડી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે. 
 

Updated:Mar 09, 2026, 06:51 PM IST

માર્ચ મહિનો પણ ગ્રહોની ચાલ અને ફેરફારની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો છે. પંચાંગ મુજબ 26 માર્ચના રોજ સુખ સમૃદ્ધિ, વૈભવ, એશો આરામ, ભૌતિક સુખ સુવિધાઓના કારક ગ્રહ શુક્ર મંગળના સ્વામિત્વવાળી મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે.જ્યારે મંગળ ઊર્જા, સાહસ અને કર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આવામાં જ્યારે શુક્ર મંગળના ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે અનેક રાશિઓ માટે આર્થિક પ્રગતિ, કરિયરમાં ઉન્નતિ અને સકારાત્મક ફેરફાર લાવે છે, કેટલાક માટે પડકારો પણ પેદા કરે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્રનું મંગળ રાશિમાં ગોચર ભૌતિક સુખ સુવિધાઓમાં વધારો અને જીવનમાં આકર્ષણ વધારનારું રહી શકે છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે.   

મેષ રાશિ

શુક્રનું મંગળ રાશિમાં ગોચર મેષ રાશિવાળા માટે શુભદાયી રહી શકે છે. આ દરમિયાન આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેત મળી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ બની શકે છે. નોકરીયાતોને કાર્યક્ષેત્રે નવી જવાબદારી મળી શકે. જેનાથી પદોન્નતિ પણ થઈ શકે. વેપાર કરતા જાતકોને નવી તકો મળી શકે અને રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે.   

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર આર્થિક ઉન્નતિ અને નવી તકો લાવી શકે છે. કારણ કે આ ગોચર તમારી રાશિથી કર્મના ભાવે થઈ રહ્યું છે. આથી લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. વેપારમાં વિસ્તારના યોગ બની શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ ઊભા થઈ શકે. નોકરીયાતોને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે.આ સમયમાં કરાયેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં લાભ કરાવી શકે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે. જો કે મહેનત કરતા રહેવું પડશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર ખાસ લાભકારી ગણાઈ રહ્યું છે. કારણ કે આ ગોચર તમારી રાશિથી ભાગ્યના સ્થાને થઈ રહ્યું છે. આથી કરિયરમાં ઉન્નતિના યોગ બની શકે છે. આર્થિક લાભના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને સારી ડીલ મળી શકે છે અને ધન ભેગું કરવાના અવસરો મળી શકે છે. સામાજિક માન સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો. જો કે મહેનત કરવી જરૂરી રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

