ધન-વૈભવના દાતાની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આગામી 48 કલાક મહત્વના, 3 રાશિવાળાને લોટરી લાગશે!
Shukra Gochar: 27 એપ્રિલના રોજ શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે અને રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પ્રેમ, આકર્ષણ, અને રચનાત્મકતાનું પ્રતિક ગણાય છે. જેમના સ્વામી ચંદ્રમા છે. શુક્ર હાલ 19 એપ્રિલથી વૃષભ રાશિમા છે અને ત્યારબાદ 14મે પછી મિથુનમાં ગોચર કરશે. આમ શુક્રનું આ રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રનું આગવું મહત્વ છે કારણ કે તેઓ સુખ સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય અને ભોગ વિલાસ રોમાન્સના કારક છે. 27 એપ્રિલના રોજ શુક્ર રાશિ બદલશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સુખનો સુરજ ઉગી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી આર્થિક તંગી કે કરિયરમાં અડચણોનો સામનો કરી રહ્યા હશો તો શુક્રની આ શુભ દ્રષ્ટિ તમારું ભાગ્ય ઉઘાડી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે આથી 20 મે બાદથી તમારી સુખ સુવિધાઓમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. લોકો તમારી કાર્યશૈલીથી પ્રભાવિત થશે. જો તમે લક્ઝરી આઈટમ, વાહન કે પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાનું વિચારતા હતા તો મે અને જૂન મહિનો તમારા માટે સૌથી સટિક છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર પ્રેમ સંબંધો અને કૌટુંબિક સુખમાં વધારો કરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતને બિરદાવવામાં આવશે. જૂનના પહેલા સપ્તાહ સુધી પદોન્નતિના પ્રબળ યોગ બનશે. જે લોકો ક્રિએટિવ ફિલ્ડ, ફેશન કે મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે તેમને આ દરમિયાન કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો મટે 20 મેથી જુલાઈ વચ્ચેનો સમય આર્થિક રીતે મજબૂત રહી શકે છે. શુક્રની કૃપાથી જૂના દેવાથી મુક્તિ મળી શકે છે. પાર્ટનરશીપમાં કરાયેલા બિઝનેસથી ફાયદો થઈ શકે છે. સુખ સુવિધાઓ પર ખર્ચો વધશે. પરંતુ ધનનો પ્રવાહ પણ એટલો જ તેજ રહેશે.
શુક્રને મજબૂત કરવાના અચૂક ઉપાય
દર શુક્રવારે સફેદ વસ્તુઓ જેમ કે દૂધ, દહીં કે મિસરીનું દાન કરો. નિયમિત રીતે 'ॐ शुं शुक्राय नमः' મંત્રનો 108 વખત જાપ કરો. શુક્રને સ્વચ્છતા અને શુદ્ધતા પસંદ છે આથી સ્વચ્છ કપડાં પહેરો અને અત્તર લગાવો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
