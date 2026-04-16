Malavya Rajyog 2026: 5 રાશિઓને જબરદસ્ત ફાયદો કરાવશે માલવ્ય રાજયોગ, શુક્રનું ગોચર ખોલશે પ્રગતિ અને ધનનો માર્ગ

Malavya Rajyog 2026: અક્ષય તૃતીયા પર શુક્રના ગોચરથી માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. 19 એપ્રિલ 2026ના શુક્ર વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ શુભ રાજયોગથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે.

Updated:Apr 16, 2026, 12:53 PM IST

Malavya Rajyog 2026: શુક્ર ગ્રહ 19 એપ્રિલ, 2026ના રવિવારે વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેને જ્યોતિષમાં શુભ અને પ્રભાવશાળી ઘટના માનવામાં આવે છે. ખાસ વાત છે કે આ ગોચર અક્ષય તૃતીયાના દિવસે થઈ રહ્યું છે, જેથી તેનો પ્રભાવ વધી જશે. શુક્ર પોતાની રાશિ વૃષભમાં ગોચર કરી માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, જેને પંચમહાપુરૂષ યોગોમાંથી એક શક્તિશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ જીવનમાં સુખ, ઐશ્વર્ય, ધન અને કરિયરમાં પ્રગતિ આપનાર માનવામાં આવે છે.

કેમ ખાસ છે માલવ્ય રાજયોગ

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે શુક્ર સ્વરાશિ વૃષભ કે તુલામાં પ્રવેશ કરે છે કે ઉચ્ચ રાશિ મીનમાં સ્થિત હોય છે તો માલવ્ય રાજયોગ બને છે. જે વ્યક્તિ જીવનમાં ધન, સુખ-સુવિધા અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધારનાર માનવામાં આવે છે. આ વખતે શુક્રનું ગોચર અખાત્રીજના દિવસે થઈ રહ્યું છે, જેનાથી આ સંયોગ વધુ શક્તિશાળી માનવામાં આવી રહ્યો છે.  

મેષ રાશિ

શુક્રનું ગોચર તમારા જીવન પર સકારાત્મક અસર કરશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સુધરશે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. પરંતુ ખર્ચમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે. જો તમે ખર્ચને નિયંત્રિત રાખો છો તો તમને મોટો ફાયદો મળી શકે છે.

વૃષભ રાશિ

તમારા માટે આ સમય શુભ રહેવાનો છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને આવકમાં વધારાનો સંકેત છે. જો તમારૂ કોઈ પ્રમોશન અટવાયેલું છે તો તમને આ સમયે મળી શકે છે. જો તમે આ સમયનો યોગ્ય ઉપયોગ કરશો તો કરિયરમાં સારી પ્રગતિ થશે.

કન્યા રાશિ

તમારા માટે આ ગોચર ભાગ્યનો સાથ લાવી શકે છે. તમને આવક વધારવાની નવી તક મળી શકે છે. જો તમારા પૈસા ક્યાંય અટવાયેલા છે તો પરત મળવાની સંભાવના છે. પહેલા જે મુશ્કેલીઓ હતી, તે ધીમે-ધીમે દૂર થતી જોવા મળશે.  

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક દ્રષ્ટિએ મજબૂત બનાવનાર રહેશે. તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી યોજનાઓ સફળ થશે. નોકરી કરતા લોકોને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે, તો બિઝનેસ કરનારને પણ લાભની તક મળશે. કુલ મળી આ સમય તમારી પ્રગતિનો સંકેત આપી રહ્યો છે.

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકોને આ સમયે પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલા ફાયદા મળવાની સંભાવના છે. તમારા અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે અને ઘર-પરિવારના કાર્યોમાં આવતા વિઘ્નો દૂર થશે. પરંતુ તમારે ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન દાખવો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Shukra gochar 2026Malavya Rajyog 2026

