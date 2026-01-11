ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

13 જાન્યુઆરીથી આ રાશિના જાતકોના શરૂ થશે સારા દિવસો, અચાનક થશે નાણાકીય લાભ !

જાન્યુઆરી 2026માં શુક્ર રાશિ પરિવર્તન કરશે. 13 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શુક્ર ધન રાશિ છોડીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્રને સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ, આરામ, પ્રેમ અને સંબંધો માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેથી શુક્રનું ગોચર આ રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસોના સંકેત છે. આ લોકોને દરેક ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. 

Updated:Jan 11, 2026, 12:57 PM IST

1/6
image

13 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શુક્ર ધન રાશિ છોડીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેથી આ ગોચર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર અસર કરશે. જોકે, આ ગોચર દરેક માટે સમાન રહેશે નહીં. કેટલીક રાશિઓ માટે આ ગોચર નાણાકીય લાભ, સંબંધોમાં મધુરતા અને આરામમાં વધારો લાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

2/6
image

આ ગોચર વૃષભ માટે સૌથી ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, કારણ કે શુક્ર તમારો શાસક ગ્રહ છે. શુક્રનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આ સમય નોકરી કરતા લોકો માટે સ્થિરતા અને સંતોષ લાવશે. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ સકારાત્મક ફેરફારો થશે. પારિવારિક જીવન શાંતિપૂર્ણ રહેશે. 

મીન રાશિ

3/6
image

મીન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર નફાના ઘરને સક્રિય કરશે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે અને નેટવર્કિંગ ફાયદાકારક રહેશે. મિત્રો અથવા પરિચિતો દ્વારા સારી તક ઊભી થઈ શકે છે. તમારી કારકિર્દીમાં નવી દિશાના સંકેતો છે, ખાસ કરીને સર્જનાત્મક અથવા સેવા ક્ષેત્રના લોકો માટે. કૌટુંબિક વાતાવરણ સહાયક રહેશે અને તમે માનસિક રીતે વધુ સંતુલિત અનુભવશો.

મકર રાશિ

4/6
image

મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્રનો પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ નોંધપાત્ર અસર કરશે. આ સમય દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારું વ્યક્તિત્વ વધુ આકર્ષક બનશે. નાણાકીય રીતે સમય સંતુલિત રહેશે અને ભવિષ્યની યોજનાઓ સ્પષ્ટ થશે. આ સમય એવા લોકો માટે સકારાત્મક સંકેતો લાવી શકે છે જેઓ લાંબા સમયથી લગ્ન વિશે વિચારી રહ્યા છે.

કન્યા રાશિ

5/6
image

શુક્ર ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે ભાગ્યને મજબૂત બનાવશે. કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં સારી તકો ઊભી થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રમોશન, નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રશંસા મળી શકે છે. આ સમય નવું સાહસ શરૂ કરવા માંગતા લોકો માટે અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થશે.  

6/6
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.     

