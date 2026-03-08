રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે શુક્ર, આ 5 રાશિઓ માટે ખતરાની ઘંટી, ખાલી થઈ શકે છે તિજોરી!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોરેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે શુક્ર, આ 5 રાશિઓ માટે ખતરાની ઘંટી, ખાલી થઈ શકે છે તિજોરી!

Shukra Gochar 2026 in Revati Nakshatra: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, શુક્ર દેવ 15 માર્ચ 2026ના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 5 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત પડકારજનક માનવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, આ સમયગાળા દરમિયાન કયા જાતકોએ વિશેષ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.

Updated:Mar 08, 2026, 05:59 PM IST

રેવતી નક્ષત્રમાં ક્યારે થશે શુક્રનો પ્રવેશ?

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને સુખ, સંપત્તિ અને વૈભવનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર કોઈ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ તમામ 12 રાશિઓના આર્થિક અને પારિવારિક જીવન પર પડે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 15 માર્ચ 2026ના રોજ શુક્ર દેવ રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે, જે બુધનું નક્ષત્ર છે. શુક્રનો આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કઈ 5 રાશિઓ માટે અશુભ છે, ચાલો જાણીએ.

મેષ રાશિ 

શુક્રનું રેવતી નક્ષત્રમાં જવું મેષ રાશિના જાતકો માટે ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન સુખ-સુવિધાઓ અને દેખાડા પાછળ વધુ પડતો ધન ખર્ચ થવાથી ઘરનું બજેટ ખોરવાઈ શકે છે. રોકાણના મામલામાં આ સમય નુકસાનના સંકેત આપી રહ્યો છે. કોઈપણ મોટા આર્થિક નિર્ણયોને થોડા સમય માટે ટાળી દો અને બજેટ બનાવીને ચાલો.

કર્ક રાશિ 

કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ભાગ્ય ભાવને પ્રભાવિત કરશે, જેના કારણે કામોમાં અવરોધો આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બનતા કામો છેલ્લી ઘડીએ બગડી શકે છે, જેનાથી આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. પિતા અથવા પિતૃક સંપત્તિને લઈને કોઈ વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર સહી કરતા પહેલા સારી રીતે તપાસ કરી લો.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર આઠમા ભાવના પ્રભાવોને વધારી શકે છે, જે અચાનક આવતી મુશ્કેલીઓનો કારક છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચી શકે છે અથવા ગુપ્ત દુશ્મનોને કારણે વેપારમાં ખોટ સહન કરવી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પાછળ પણ ધન ખર્ચ થવાના યોગ છે. આ સમયગાળામાં કોઈને ઉધાર ન આપો, કારણ કે તે પૈસા પાછા મળવા ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે ઘરની સુખ-સુવિધાઓ અને વાહન વગેરે પર બિનજરૂરી ખર્ચ વધી શકે છે. જમીન-મિલકત સાથે જોડાયેલા મામલામાં રૂપિયા ફસાઈ જવાની પૂરી શક્યતા છે. પારિવારિક કલહને કારણે તમારી કાર્યક્ષમતા પ્રભાવિત થશે, જેની અસર તમારી આવક પર જોવા મળશે. તેથી આ દરમિયાન ઘરના સમારકામ કે નવી ખરીદીમાં વિચારીને રોકાણ કરો.

મીન રાશિ

રેવતી નક્ષત્ર મીન રાશિમાં જ આવે છે, તેથી શુક્રનું અહીં હોવું તમારા સ્વભાવમાં વધુ પડતી ભાવુકતા અને વિલાસિતા વધારી શકે છે. ભાવનાઓમાં વહી જઈને લેવાયેલો કોઈપણ નાણાકીય નિર્ણય ભારે પડી શકે છે. કિંમતી વસ્તુઓ ખોવાઈ જવાનો કે ચોરી થવાનો ભય રહેશે. મોજશોખની વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખો અને તમારા સામાનની સુરક્ષા બાબતે એલર્ટ રહો.  

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

