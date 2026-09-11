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Shukra Gochar: આજથી 43 દિવસ સુધી શુક્રની ખાસ કૃપા, આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:47 PM IST

Shukra Gochar Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બરના બીજા ભાગમાં શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણી રાશિઓ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્ર સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને લગભગ 43 દિવસ ત્યાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, વૃષભ, કર્ક, તુલા અને કુંભ સહિત કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય બાબતો, કારકિર્દી, વ્યવસાય અને પ્રેમ જીવનમાં નવી તકો મળી શકે છે.
 

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Shukra Gochar Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બરમાં ગ્રહો પોતાની ચાલ બદલાતા રહેશે. ધન, આરામ, પ્રેમ અને સમૃદ્ધિ સાથે સંકળાયેલ ગ્રહ શુક્ર પોતાનો નક્ષત્ર બદલવાનો છે. 11 સપ્ટેમ્બર, 2026ની રાત્રે શુક્ર ચિત્રા નક્ષત્ર છોડીને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્ર 24 ઓક્ટોબર સુધી સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આમ, શુક્રનો પ્રભાવ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં લગભગ 43 દિવસ સુધી રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુને સ્વાતિ નક્ષત્રનો અધિપતિ માનવામાં આવે છે, અને આ નક્ષત્ર તુલા રાશિ હેઠળ આવે છે. તુલા શુક્રની પોતાની રાશિ છે. તેથી, શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શુક્રને પ્રેમ, સુંદરતા, સંપત્તિ, ભૌતિક સુખ, કલા અને આરામનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. સ્વાતિ નક્ષત્ર સ્વતંત્રતા, પરિવર્તન અને નવા માર્ગો સાથે પણ સંકળાયેલું છે. તેથી, શુક્રના આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી આવક, રોજગાર, વ્યવસાય અને સંબંધોની દ્રષ્ટિએ કેટલીક રાશિઓ માટે નવી તકો ઊભી થવાની અપેક્ષા છે.  

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શુક્ર 11 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર સુધી સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, જ્યોતિષીય ધ્યાન શુક્ર સંબંધિત વિષયો પર કેન્દ્રિત રહેશે, જેના કારણે પૈસા, પ્રેમ, સંબંધો, કલા, આરામ અને વ્યવસાય સહિતના અનેક લાભ મળી શકે છે. રાહુ સ્વાતિ નક્ષત્રનો સ્વામી હોવાથી, અચાનક ફેરફારો અને નવી તકો પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.  

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વૃષભ રાશિ: શુક્ર વૃષભનો સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી, આ રાશિ માટે આ ગોચર ખાસ ગણી શકાય. આગામી 43 દિવસ તેમની નાણાકીય પરિસ્થિતિ સુધારવાની તકો લાવી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત શોધી રહેલા લોકોને સારી તક મળી શકે છે. તેમના કામ માટે પ્રશંસાના સંકેતો અથવા કામ પર જવાબદારીઓ વધવાના સંકેતો મળી શકે છે. નવા સંપર્કો પણ વ્યવસાયિકો માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. કોઈ જૂનો પ્રોજેક્ટ ફરી શરૂ થઈ શકે છે, અથવા અટકેલા પૈસા ફરી મળવાની માટે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. સંબંધો પણ સકારાત્મક હોઈ શકે છે.  

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તુલા રાશિ: સ્વાતિ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં આવે છે, અને તુલા શુક્રની પોતાની રાશિ છે. તેથી, તુલા રાશિના લોકો માટે આ ગોચર ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. પદ અથવા જવાબદારીમાં પરિવર્તન શક્ય છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે નવા સોદા ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથેના સંબંધો ફાયદાકારક બની શકે છે. સામાજિક માન્યતામાં વધારો થવાના સંકેતો પણ છે. જોકે, દરેક બાબતમાં તાત્કાલિક લાભ મેળવવાને બદલે, યોજનાઓ પર ધીમે ધીમે કામ કરવું વધુ સારું રહેશે.  

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કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના લોકો માટે, સ્વાતિ નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ કારકિર્દી અને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. નોકરીમાં પરિવર્તનનું વિચારી રહેલા લોકો માટે નવો વિકલ્પ મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નવા સોદા અથવા નવા ગ્રાહકો મળવાની શક્યતા છે. કેટલાકને અચાનક નાણાકીય લાભ પણ થઈ શકે છે. રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં લાભની આશા હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના જોખમ ન લેવું એ સમજદારીભર્યું રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં વાતચીતમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે અને જૂના મતભેદો ઉકેલાઈ શકે છે.

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કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકો માટે, આ શુક્ર ગોચર કારકિર્દી અને પારિવારિક જીવન સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. કામ પર તમારી મહેનતને માન્યતા મળી શકે છે, અને તમને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નવા ગ્રાહકો અથવા નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન ઘર સાથે જોડાયેલી કોઈ મોટી ખરીદી કરવાનું પણ વિચારી શકો છો. વાહન અથવા અન્ય મોંઘી વસ્તુ ખરીદવાની યોજના આગળ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ વસ્તુઓને સરળ બનાવી શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Shukra Gochar Lucky Zodiac Signs
shukra nakshatra gochar

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