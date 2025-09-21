ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ત્રણ દિવસ બાદ અમીરોમાં સામેલ થશે આ 3 રાશિના જાતકો, શુક્રના પાવરફુલ યોગથી અચાનક પલટશે કિસ્મત!

Shukra Guru Yuti 2025: નવરાત્રી દરમિયાન બૃહસ્પતિ અને દૈત્યોના ગુરુ શુક્ર એક વિશેષ સ્થિતિમાં આવી રહ્યા છે. 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 5:16 વાગ્યે આ બન્ને ગ્રહ 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થશે. જેનાથી ત્રણ રાશિઓના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે.

ગુરુ-શુક્ર બનાવશે ખાસ યોગ

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દેવગુરુ બૃહસ્પતિ સમયાંતરે રાશિ પરિવર્તન કરે છે અને તેની સ્થિતિની સીધી અસર બાર રાશિઓના જાતકો પર કોઈને કોઈ રીતે અવશ્ય પડે છે. હાલમાં ગુરુ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને બાકીના વર્ષ માટે ત્યાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન ગુરુ અન્ય ગ્રહોની સાથે યુતિ કરશે અથવા દ્રષ્ટિ બનાવશે, જેનાથી શુભ અને અશુભ બન્ને પ્રકારના યોગ બનશે.

નવરાત્રિમાં બની રહ્યો છે વિશેષ સંયોગ

નવરાત્રિ દરમિયાન બૃહસ્પતિ ગુરુ અને દૈત્યોના ગુરુ શુક્ર એક વિશેષ સ્થિતિમાં આવી રહ્યા છે. 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 5:16 વાગ્યે આ બંને ગ્રહો 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થશે. આ સમયે શુક્ર સિંહ રાશિમાં કેતુ સાથે સ્થિત રહેશે. આ યોગનો સીધો પ્રભાવ ચોક્કસ રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે.

વૃષભ રાશિ

આ યોગનો વૃષભ રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળશે. લગ્નમાં ગુરુ અને ચોથા ભાવમાં બુધની ઉપસ્થિતિ જીવનમાં સુખ અને સ્થિરતા લાવશે. પરિવાર સાથેના સંબંધો મધુર રહેશે અને વૈવાહિક જીવનમાં ખુશી વધશે. જમીન, મકાન અને મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં લાભ થવાની શક્યતા રહેશે.

વૃષભ રાશિના જાતકો

બેરોજગાર જાતકોને નોકરી મળી શકે છે અને લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓનો અંત આવશે. કોર્ટ કેસોમાં પણ રાહત મળવાની શક્યતા છે. ગુરુની કૃપાથી માન-સન્માન અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ અત્યંત શુભ રહેશે. આ સમયે શુક્ર લગ્ન ભાવમાં સ્થિત છે, જે જીવનના લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાની તકો લાવે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ અને હિંમતમાં વૃદ્ધિ થશે, જેનાથી તમે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં વધુ આત્મવિશ્વાસુ બનશો.

સિંહ

સ્પર્ધાઓ અને પડકારોમાં વિજયની શક્યતા છે. આ સમય વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક બન્નેના જીવનમાં પ્રગતિ લાવનાર સિદ્ધ થશે.

ધન રાશિ

ગુરુ-શુક્રનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ ધન રાશિ જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે અને નવી તકો ઉભરી આવશે. આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે, જેનાથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પણ સરળતાછી સંપન્ન થશે.

ધન રાશિ

આ સમય વિદેશ યાત્રા અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલ યોગ પણ પ્રબલ છે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા અથવા રોજગાર મેળવવાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. વધુમાં મુસાફરી ભવિષ્યમાં પ્રગતિ માટે નવા રસ્તા ખોલશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

