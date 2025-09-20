ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવરાત્રિમાં ચમકી જશે આ જાતકોનું ભાગ્ય, ધનના દાતા શુક્ર બનાવશે પાવરફુલ યોગ, નોકરી-ધંધો નવી ઊંચાઈએ પહોંચશે

Ardhakendra Yog 2025: 25 સપ્ટેમ્બરે શુક્ર-ગુરૂ એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં આ ત્રણ રાશિઓને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
 

Updated:Sep 20, 2025, 11:49 AM IST

અર્ધકેન્દ્ર યોગ 2025

image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર દેવતાઓના ગુરૂ બૃહસ્પતિ એક ચોક્કસ સમય બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે, જેની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે અવશ્ય જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ સમયે ગુરૂ બૃહસ્પતિ મિથુન રાશિમાં બિરાજમાન છે અને આ વર્ષે ત રાશિમાં જ રહેવાના છે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ કે પછી દ્રષ્ટિ પાડતા રહેશે, જેનાશી શુભ-અશુભ યોગનું નિર્માણ થશે. તેવામાં શારદીય નવરાત્રિ દરમિયાન દેવતાઓના ગુરૂ બૃહસ્પતિ દૈત્યોના ગુરૂ શુક્રની સાથે સંયોગ કરી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ કરશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.

image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 25 સપ્ટેમ્બરે સવારે 5 કલાક 16 મિનિટ પર ગુરૂ-શુક્ર એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ સમયે શુક્ર સિંહ રાશિમાં કેતુની સાથે બિરાજમાન છે.  

વૃષભ રાશિ

image

આ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂ-શુક્રનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ જીવનના ઘણા ક્ષેત્રમાં લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ યોગમાં જ્યારે લગ્ન ભાવમાં ગુરૂ અને ચોથા ભાવમાં બુધ સ્થિત હોય છે, તો જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળે છે. પરિવારની સાથે સુખદ સમય પસાર થશે અને દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા તથા ખુશીઓ વધશે. જમીન-ભવન અને સંપત્તિ સંબંધિત મામલામાં લાભ થઈ શકે છે. ગુરૂની કૃપાથી માન-સન્માન અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સફળતા મળી શકે છે, તો લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓનો અંત થશે. આ સાથે કોર્ટ-કચેરી અને કાયદાકીય મામલામાં અનુકૂળ પરિણામ મળવાની સંભાવના છે.

સિંહ રાશિ

image

આ રાશિના જાતકો માટે બુધ અને ગુરૂનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ અત્યંત લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. શુક્ર આ સમયે લગ્નમાં સ્થિત છે, જેના શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે, આ યોગના પ્રભાવથી જાતકોના જીવનના લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળવાની સંભાવના રહેશે. આત્મવિશ્વાસ અને સાહસમાં વધારો થશે, જેના કારણે તમે મોટા નિર્ણય લેવા અને જોખમ ઉઠાવવામાં સંકોચ કરશો હીં. તમે દરેક પડકારો સામે વિજયી બનશો.

ધન રાશિ

image

આ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂ-શુક્રનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે અને શુભ ફળ આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય ભાગ્યવર્ધક હોવાની સાથે-સાથે નવા અવસરોથી પરિપૂર્ણ રહેશે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યો ધીમે-ધીમે પૂરા થવા લાગશે. આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો થશે, જેનાથી તમે મોટા અને મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. આ સમયે વિદેશ યાત્રાનો મજબૂત યોગ બની રહ્યો છે. આ યાત્રાઓ માત્ર આનંદ અને અનુભવ નહીં પરંતુ ભવિષ્યમાં પ્રગતિ અને નવા અવસરોનો માર્ગ મોકળો બનાવશે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરી શોધી રહેલા જાતકો માટે આ સમય લાભકારી રહેશે.

image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

