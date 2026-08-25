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આજે મંગળના નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ, આ 4 રાશિઓની મુશ્કેલીઓમાં થશે વધારો; મોટા નુકસાનની સાથે પ્રેમ સંબંધમાં આવશે કડવાશ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:46 PM IST

Shukra in Chitra Nakshatra: શુક્ર ગ્રહનો ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિઓ માટે મુશ્કેલીના દિવસો લઈને આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ રાશિઓ છે જેના જાતકોએ સંભાળીને રહેવું પડશે, ખાસ કરીને પ્રેમ સંબંધ અને ધનના મામલામાં.

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર ગ્રહને સૌંદર્ય, ધન, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને ભૌતિક સુખોના કારક માનવામાં આવે છે. શુક્ર આજે મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. શુક્ર ગ્રહ હસ્ત નક્ષત્રમાંથી નીકળીને આજે એટલે કે 25 ઓગસ્ટ 2026 મંગળવારે બપોરે 12:55 વાગ્યે મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ નક્ષત્રમાં 11 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી શુક્રનું ભ્રમણ રહેશે. આ ગોચરનો પ્રભાવ આમ તો કેટલીક રાશિઓ પર શુભ રહેશે, પરંતુ વિશેષ રાશિ, નક્ષત્ર અને ગ્રહોની સ્થિતિના કારણે કેટલાક માટે આ ગોચર પડકારો પણ લઈને આવી રહ્યું છે. ચાલો જાણીએ કઈ 4 રાશિઓ માટે ચિત્રા નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ અશુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ2/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું નકારાત્મક હોઈ શકે છે. આ સમયે ધન સંબંધી મામલાઓને લઈને સાવધાની રાખો. અત્યારે રોકાણ કરવાનું અને બીજા પર ભરોસો કરવાનું ટાળો. પ્રેમ સંબંધમાં મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ઓછું બોલવું યોગ્ય રહેશે.

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિ માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિશ્રિત ફળ આપશે પરંતુ છતાં સમય સતર્ક રહેવાનો છે. સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ગુપ્ત પ્રેમ સંબંધને ઉજાગર કરવાનો આ સમય યોગ્ય નથી. બિઝનેસમાં રોકાણનો નિર્ણય ન લો.

મકર રાશિ4/5

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અશુભ પ્રભાવ આપનારું સાબિત થશે. આર્થિક મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. આવક કરતાં ખર્ચ વધવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળામાં રૂપિયા ઉધાર ન આપો. પ્રેમ સંબંધના કારણે જાતકોની માનસિક શાંતિ ભંગ થઈ શકે છે.

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મોટી મુશ્કેલીઓ લઈને આવી શકે છે. માનસિક તણાવને કારણે પરેશાન રહેશે. આવી સ્થિતિમાં મોટા નિર્ણયો ન લો. જાતકો મનને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરે. પરિવારના સભ્યોમાં મતભેદ અને ગેરસમજ વધી શકે છે.

 

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Shukra in Chitra Nakshatra
Venus Transit

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