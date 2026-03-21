Uttarmargi Shukra Effect: શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન, 4 જાતકોના જીવનમાં આવશે સુખ અને પૈસા, સંકટ થશે દૂર
Uttarmargi Shukra Effect: સુખ-વૈભવના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ જલ્દી ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન કરવાના છે. શુક્ર ઉત્તરમાર્ગી થવાના છે, જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. આ જાતકોની સુખ-સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે.
શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન
શનિવાર 11 એપ્રિલ, 2025ની સવારે 11.4 કલાકે શુક્ર ગ્રહ પોતાની દિશા બદલશે. તેનો અર્થ છે કે તે પોતાના ક્રાંતિવૃત્ત એટલે કે સૂર્યના પરિક્રમા પથમાં શુક્ર પરિવર્તન કરી ઉત્તરમાર્ગી થઈ રહ્યાં છે. જ્યોતિષ અનુસાર સુખ-વૈભવ તથા પ્રેમના કારક શુક્રનું આ ક્રાંતિવૃત્ત ઉત્તર દિશામાં થવાથી તેનો અતિ શુભ અને સકારાત્મક પ્રભાવ ચાર રાશિના જાતકોના જીવનમાં પડશે. આવો જાણીએ આ ચાર રાશિ કઈ છે અને તેને શું લાભ થશે.
વૃષભ રાશિ
ઉત્તરમાર્ગી શુક્રનો પ્રભાવ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સુખનો સમય લાવનાર સાબિત થશે. માનસિક અને સકારાત્મક સંતુલન બનશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે અને સામાજિક સંબંધમાં મજબૂતી આવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ શુક્રનું દિશા પરિવર્તન સારૂ રહેશે. માનસિક શાંતિ મળશે અને પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ઉત્તરમાર્ગી શુક્ર શુભ ફળયાદી સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોના જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક ફેરફાર આવી શકે છે. શારીરિક ઉર્જા વધશે. નાણાના મામલામાં જાતકો મોટા નિર્ણય લઈ શકશે. જૂના કામ ફરી શરૂ કરી શકશે. નોકરીમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વેપારમાં લાભનો માર્ગ ખુલશે. પ્રેમ જીવનમાં મજબૂતી આવશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્રની ચાલમાં પરિવર્તન સુખ અને શાંતિનો માર્ગ ખોલશે. ધન લાભ થશે અને વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. શિક્ષણ અને કૌશલ વિકાસમાં તેજી આવશે. મિત્રો સાથે ચાલી રહેલા જૂના વિવાદનો અંત આવશે અને સંબંધો સુધરશે. વ્યક્તિત્વનું આકર્ષણ વધશે. પ્રેમમાં તાલમેલ વધશે.
મીન રાશિ
ઉત્તરમાર્ગી શુક્રના પ્રભાવથી મીન રાશિના જાતકોને મોટા લાભ થશે. આ જાતકોને સંબંધમાં પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે અને સમજ મજબૂત થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. જીવનની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે અને આર્થિક મામલામાં લાભ થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને ઘરમાં ખુશીઓનું આગમન થશે.
