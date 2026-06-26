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8 દિવસ બાદ આ 4 રાશિવાળાના દુ:ખના દહાડા થશે શરૂ! અણધારી મુસીબતો જીવન રમણભમણ કરશે

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:24 AM IST

Shukra Ketu Yuti: જ્યોતિષ  શાસ્ત્રમાં શુક્ર એ ધન-વૈભવ અને સંપત્તિના દાતા ગણાય છે. જ્યારે કેતુ એ આધ્યાત્મ અને મોક્ષના કારક ગણાય છે. 4 જુલાઈના રોજ શુક્ર સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે જ્યાં પહેલેથી કેતુ બિરાજમાન છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શુક્ર અને કેતુ વચ્ચે શત્રુતા હોય છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિના જાતકો પર આર્થિક અને સંબંધોને લઈને સંકટના વાદળો છવાઈ શકે છે. 

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ગ્રહોના રાશિપરિવર્તન અને નક્ષત્ર પરિવર્તન તથા ચાલમાં ફેરફારની અસર તમામ રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક કે નકારાત્મક જોવા મળે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ ધન-વૈભવ ઐશ્વર્યના કારક ગ્રહ ગણાતા શુક્ર એ 4 જુલાઈ 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ સાથે જ કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો સર્જાઈ શકે છે. કારણ કે સિંહ રાશિમાં પહેલેથી જ રહસ્યમયી ગણાતો કેતુ ગ્રહ બિરાજમાન છે. સિંહમાં કેતુ અને શુક્રની યુતિ બનશે જે ખુબ સંવેદનશીલ ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કેતુ અને શુક્ર વચ્ચે દુશ્મનાવટનો ભાવ હોય છે. કારણ કે કેતુ જ્યાં વૈરાગ્ય, ભ્રમ, અચાનક ઘટતી ઘટનાઓનો કારક ગ્રહ છે ત્યાં શુક્ર ધન ભૌતિક સુખ સંપત્તિનો કારક છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.   

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે. આથી શુક્રની ચાલમાં કોઈ પણ ફેરફાર આ રાશિવાળાને ખુબ પ્રભાવિત કરે છે. આ ગોચર તમારા  ચતુર્થ ભાવમાં થશે જે સુખ સાધનમાં કમી લાવી શકે છે. પરિવાર વચ્ચે વૈચારિક મતભેદો થઈ શકે છે. ઘરમાં શાંતિ હણાઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન નવું વાહન કે પ્રોપર્ટીની ખરીદી કરતા બચો. મુસાફરીમાં સાવધાની રાખો. અચાનક કોઈ મોટો ખર્ચો સામે આવી શકે છે. જેનાથી બજેટ બગડી શકે. 

તુલા રાશિ3/5

તુલા રાશિ

તુલા પણ શુક્રના સ્વામીત્વવાળી રાશિ છે. અગિયારમાં ભાવમાં થનારું આ ગોચર તમારી આવક અને સામાજિક જીવનને પ્રભાવિત કરશે. રોકાણ મામલે મોટું જોખમ ન લેવું જોઈએ. કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા ફસાઈ શકે છે. સામાજિક દાયરામાં તમારી કોઈ પણ વાતનો ખોટો અર્થ નીકળી શકે છે. જેનાથી મિત્રો સાથે સંબંધ બગડી શકે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી મહેનતનું ક્રેડિટ કોઈ અન્યને મળી શકે.

સિંહ રાશિ4/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિમાં જ શુક્રનું ગોચર થઈ રહ્યું છે. જે તમારા સ્વભાવ અને માનસિક સ્થિતિ પર અસર પાડી શકે છે. જીવનસાથી કે પ્રેમી સાથે ગેરસમજ થઈ શકે. કેતુના પ્રભાવથી તમે તમારા પાર્ટનરથી અંતર મહેસૂસ કરી શકો. માનસિક તણાવ અને અજાણ્યો ડર તમને હેરાન પરેશાન કરે. ખાણીપીણીમાં ધ્યાન રાખવું. વાતચીતમાં સંયમ જાળવવો. 

વૃશ્ચિક રાશિ5/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના દસમા ભાવમાં આ યુતિ બનશે. નોકરીયાત અને બિઝનેસમેન બંને માટે આ સમય ઉતારચડાવ વાળો રહેશે. ઓફિસમાં તમારા વિરુદધ ષડયંત્ર થઈ શકે. સીનિયરો સાથે તાલમેળ બેસાડવામાં મુશ્કેલી પડે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય લેવો નહીં. નહીં તો ભારે પડી શકે. અનૈતિક કામોથી દૂર રહેવું. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તમામ તસવીરો- AI Images

TAGS:
Shukra Ketu Yuti

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