/શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ 4 રાશિવાળાને જોશથી ભરી દેશે, અઢળક ધનલાભ સાથે નવો પ્રેમ સંબંધ શરૂ થઈ શકે છે!

Shukra Kranti Vritta Parivartan Kab: શુક્ર ગ્રહ જલ્દી દક્ષિણ દિશાની તરફ ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન કરવાના છે. તેમની ચાલમાં થનાર ફેરફારથી ચાર રાશિના જાતકો પર શુભ અસર થશે અને પ્રેમ જીવનની મુશ્કેીનો અંત થશે.
Shukra Kranti Vritta Parivartan Effect On Rashi 2026: શુક્ર પ્રેમ અને સુંદરતાનો કારક ગ્રહ છે, જેના રાશિ, નક્ષત્ર કે ચાલમાં પરિવર્તનની અસર બધી 12 રાશિઓ પર પડે છે. મહત્વનું છે કે 1 ઓગસ્ટ 2026ના રાત્રે 12.15 કલાકે શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન થશે. આ દરમિયાન શુક્ર દક્ષિણ માર્ગી થઈ જશે. શુક્રની ચાલમાં ફેરફારથી ચાર રાશિના જાતકોને લાભ થશે. આ જાતકોના પ્રેમ જીવન અને પ્રોફેશનલ જીવનમાં ચાલતી મુશ્કેલીનો અંત આવી જશે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન અનુકૂળ રહી શકે છે. વેપારમાં ભાગીદારી લાભ કરાવી શકે છે. નોકરી કરનારને કોઈ નવી જવાબદારી મળી શકે છે, પરંતુ પ્રમોશન અને ઈન્ક્રીમેન્ટનો લાભ થઈ શકે છે. મન શાંત રહેશે. પ્રેમ મેળવવામાં સફળ રહેશો.
શુક્રની ચાલમાં પરિવર્તન થવું સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. પ્રેમ અને કરિયરમાં સફળતાનો માર્ગ ખુલશે. કુંવારા જાતકો માટે નવા સંબંધની શરૂઆત કરવાનો સમય છે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ અને પગાર વધારાનો રસ્તો ખુલશે.
શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સાબિત થશે. નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળવાનો સંકેત છે. પગાર વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા માર્ગ ખુલશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રૂચિ વધશે. પ્રેમ સંબંધમાં સુધાર થશે.
શુક્રનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકો માટે આર્થિક દ્રષ્ટિએ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં સમજ અને વિશ્વાસ વધશે. જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સામગ્રી પરંપરાગત જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અને ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.