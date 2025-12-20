30 ડિસેમ્બરથી આ 4 રાશિઓના ખુલશે ભાગ્યના દ્વાર, શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર કરાવશે ધનલાભ !
Shukra Gochar : શુક્ર ગ્રહનું ગોચર સામાન્ય રીતે આશરે 20થી 30 દિવસના સમયગાળામાં થાય છે. આ સમય દરમિયાન ગ્રહ વિવિધ રાશિઓ અને નક્ષત્રોમાંથી પસાર થાય છે અને દરેક રાશિ પર અલગ અલગ અસર કરે છે. આ વર્ષનું અંતે શુક્રનું અંતિમ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે.
Shukra Gochar : ગ્રહોના ગોચરની દ્રષ્ટિએ 2025નું વર્ષ ખૂબ જ ખાસ અને ઘટનાપૂર્ણ રહ્યું છે. 2025માં શુક્ર કુલ 36 વખત નક્ષત્રો બદલી ચૂક્યો છે, અને હવે તેનું અંતિમ ગોચર ચાલી રહ્યું છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 30 ડિસેમ્બરે રાત્રે 10:05 વાગ્યે શુક્ર મૂળ નક્ષત્ર છોડીને પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ ગોચરનું વિશેષ મહત્વ છે. આ 4 રાશિઓ માટે આ સમય ખાસ કરીને શુભ અને ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ માટે શુક્રનું આ ગોચર નાણાકીય અને વ્યક્તિગત જીવનમાં સંતુલન લાવશે. સંબંધોમાં ગેરસમજણો દૂર થશે અને તેમનામાં નવી ઉર્જાનો પ્રવાહ આવશે. સંપત્તિ અને મિલકતમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને રોકાણો અંગે વિચારપૂર્વક લેવાયેલા નિર્ણયો લાભ લાવી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે આ સમય સારા નસીબ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો દર્શાવે છે. સામાજિક જીવનમાં આદર અને સન્માન વધશે. કાર્યસ્થળમાં ઓળખ મળશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રગતિની તકો મળી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાયિકોને નફાના સંકેતો દેખાય છે. નાણાકીય બાબતો સ્થિર થશે. ખર્ચ નિયંત્રિત થશે. માનસિક શાંતિ અને સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
શુક્રનું આ ગોચર મિથુન રાશિ માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે. પરસ્પર સમજણ સુધરશે. જૂના મતભેદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેતો છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. કલા, લેખન, સંગીત અથવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં રસ વધશે. રોકાણ અને નવા પ્રોજેક્ટ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર સંપત્તિ, પ્રેમ અને આરામમાં વધારો દર્શાવે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને વ્યક્તિત્વમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. પ્રેમ અને પારિવારિક સંબંધોમાં સહયોગ અને સમજણ પ્રબળ રહેશે. નાણાકીય લાભ અને રોકાણો સકારાત્મક પરિણામો આપે તેવી શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સુખાકારીમાં સુધારો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
