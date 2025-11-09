શુક્ર અને મંગળ બનાવશે અદ્ભુત સંયોગ, આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો લાભ !
Dwi Dwadash Rajyog : 2 નવેમ્બર, 2025ના રોજ શુક્ર ગ્રહ તેની પ્રિય રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કર્યો, જેનાથી માલવ્ય રાજયોગ થયો. 10 નવેમ્બરના રોજ સવારે 9:46 વાગ્યે, શુક્ર અને મંગળ 30 ડિગ્રી દૂર હશે. આ ખાસ યુતિ દ્વિવાદશ યોગનું નિર્માણ કરશે, જે તેને વધુ શુભ બનાવશે.
Dwi Dwadash Rajyog : તુલા રાશિમાં સ્થિત શુક્ર હવે ગ્રહોના રાજકુમાર મંગળ સાથે એક અદ્ભુત સંયોગ બનાવવા જઈ રહ્યો છે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, શુક્ર અને મંગળ 10 નવેમ્બરે સવારે 9:46 વાગ્યે એકબીજાથી 30 ડિગ્રી પર રહેશે. આ ખાસ યુતિ દ્વિવાદશ યોગ બનાવશે, જે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ યુતિ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ, નાણાકીય લાભ અને પ્રતિષ્ઠા દર્શાવે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શુક્ર અને મંગળ તમારા બારમા ભાવમાં સંયોગ ધરાવે છે, જે વિદેશી ભૂમિ, આધ્યાત્મિકતા અને છુપાયેલા લાભોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સંયોગ તમને અણધાર્યા લાભો લાવી શકે છે. વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશી સ્ત્રોતોમાંથી નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કલા, ડિઝાઇન અથવા મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકોને ખ્યાતિ અને નવી તકો મળી શકે છે.
ધન રાશિ
આ સંયોગ તમારા અગિયારમા ભાવને પ્રભાવિત કરશે, જે નફા અને સિદ્ધિનું ઘર છે. આ સમય તમારા માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતા છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. સોશિયલ નેટવર્કિંગ અને સંપર્કો દ્વારા નવી તકો ઊભી થશે. તમારી કારકિર્દીમાં ઉચ્ચ પદ અથવા પ્રમોશન શક્ય છે.
મેષ રાશિ
શુક્ર અને મંગળનો આ સંયોગ તમારા સાતમા ભાવમાં સક્રિય રહેશે, જે ભાગીદારી, વૈવાહિક સંબંધો અને વ્યાવસાયિક સંબંધો સાથે સંકળાયેલ છે. આ સમય દરમિયાન તમારા જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. વૈવાહિક સંવાદિતા અને સમજણ વધશે. કોઈપણ ચાલુ મતભેદોનો ઉકેલ આવશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી નફો આપશે, અને નવા કરારો અથવા સોદા તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
