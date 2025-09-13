દિવાળી પછી અચાનક પલટશે આ 3 રાશિઓની કિસ્મત, ધન શક્તિ યોગ આપશે અપાર ધન-દોલત અને પ્રસિદ્ધિ!
Shukra Mangal Yuti: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહો સમયાંતરે પોતાની ચાલ બદલાવ કરે છે. ઘણી વખત ગ્રહોની ચાલમાં બદલાવને કારણે શુભ અને લાભદાયી યોગ બને છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર નવેમ્બરમાં શુક્ર અને મંગળનો યુતિ ધન શક્તિ યોગનું નિર્માણ કરશે, જે 3 રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી અને ફાયદાકારક સાબિત થશે.
નવેમ્બરમાં શુક્રનું ગોચર મહત્વપૂર્ણ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને દૈત્યોના ગુરુ કહેવામાં આવે છે. આ ગ્રહને સુખ, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ, કલા, સંપત્તિ અને લગ્નજીવનનો કારક માનવામાં આવે છે. શુક્ર લગભગ 26 દિવસના અંતરાલમાં પોતાની રાશિ પરિવર્તન કરે છે. નવેમ્બર 2025માં શુક્રનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિમાં થવા જઈ રહ્યું છે.
ધન શક્તિ યોગ 3 રાશિઓ માટે શુભ
આ સમય દરમિયાન મંગળ પહેલાથી જ આ રાશિમાં હાજર રહેશે, જેના કારણે બન્ને ગ્રહોની યુતિ ધન શક્તિ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ શુભ યોગ 26 નવેમ્બરથી 7 ડિસેમ્બર 2025 સુધી અસરકારક રહેશે અને તેની અસર બધી 12 રાશિઓ પર કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં જોવા મળશે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓ માટે આ શુભ યોગ ખાસ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સાતમા ભાવમાં આ યુતિ થઈ રહી છે, જે વ્યવસાય અને લગ્નજીવન બન્ને માટે ખૂબ જ શુભ છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં મોટો નફો સંભવ છે. ભાગીદારી અથવા નવું રોકાણ વિસ્તરણની તકો પૂરી પાડશે. લગ્નજીવનમાં સંવાદિતા વધશે અને સમસ્યાઓનો અંત આવશે. અપરિણીત જાતકોના લગ્નની પ્રબળ શક્યતાઓ રહેશે. આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે અને સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થશે.
સિંહ રાશિ
આ રાશિના ચોથા ભાવમાં શુક્ર અને મંગળની યુતિ બની રહી છે, જેના કારણે ભૌતિક સુખ અને સુખ-સંપન્નતા પ્રાપ્ત થવાનો યોગ બને છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. કરિયરમાં નવી દિશા મેળવવાની તકો મળશે. બિઝનેસમાં નફાનો યોગ છે અને રોકાણ કરવું શુભ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે અને સંબંધોમાં મધુરતા વધશે. પ્રેમ જીવનમાં ખુશી રહેશે.
કન્યા રાશિ
ત્રીજા ભાવમાં શુક્ર અને મંગળની યુતિ કન્યા રાશિના જાતકો માટે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતાની નવી તકો પ્રદાન કરશે. વિદેશ પ્રવાસ અથવા નોકરી મેળવવાની તક મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. બિઝનેસમાં નફો અને કરિયરમાં પ્રગતિની શક્યતાઓ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને યોજનાઓ સફળ થશે.
