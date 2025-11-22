શનિની રાશિમાં શુક્ર-મંગળની પાવરફૂલ યુતિ કરશે ધનનો વિસ્ફોટ, 2026 શરૂ થતા જ આ રાશિવાળા બનશે અમીર!
વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં શનિની રાશિ મકરમાં 2 શક્તિશાળી ગ્રહોનું મિલન થઈ રહ્યું છે. આ ગ્રહો ધન સમૃદ્ધિના દાતા શુક્ર અને સાહસ તથા શૌર્યના દાતા મંગળ છે. આ યુતિ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે અપાર ધનલાભ લાવનારી સાબિત થઈ શકે છે.
ગ્રહ રાશિ ગોચર કરીને અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ પણ કરતા હોય છે અને તેની અસર તમામ રાશિઓ પર થતી હોય છે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં કેટલીક એવી ખાસ યુતિ થઈ રહી છે જેમાંથી એક છે શુક્ર અને મંગળની યુતિ જે બંપર લાભ કરાવી શકે છે.
મકર રાશિમાં મંગળ શુક્રની યુતિ
13 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શુક્ર ગોચર કરીને શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે તેના 3 દિવસ બાદ મંગળ પણ ગોચર કરીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 6 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી મકરમાં રહેશે. મંગળ 23 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી મકરમાં રહેશે. આ રીતે 6 ફેબ્રુઆરી સુધી આ યુતિ સક્રિય રહેશે જે 3 રાશિઓ માટે શુભ બની શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિની રાશિમાં મંગળ અને શુક્રની યુતિ બંપર લાભ કરાવી શકે છે. તમને દરેક પગલે ભાગ્યનો સાથ મળશે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરવાના યોગ બનશે. માન સન્માન વધશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. જીવનમાં ધન સંપત્તિ, સુવિધાઓ વધશે. સંબંધ મજબૂત થશે. વિવાહના યોગ બનશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે પણ આ સમય સારો રહેશે. જીવનમાં સુખ સુવિધાઓ વધશે. લક્ઝરી આઈટમ કે કિંમતી ચીજો ખરીદી શકો છો. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. ઘરમાં સુખ મળશે. સંબંધો સારા થશે. યાદગાર પ્રવાસ થઈ શકે છે. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં પ્રગતિ થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિમાં જ શુક્ર અને મંગળની યુતિ થઈ રહી છે. જે આ રાશિના જાતકોને બંપર લાભ કરાવી શકે છે. તમારું સાહસ અને પરાક્રમ વધશે. અપરિણીત લોકોના વિવાહ થઈ શકે છે. ઘર, ગાડી, સંપત્તિ લઈ શકો છો. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos