મૃગશિરામાં શુક્રનું ગોચર 3 રાશિવાળા માટે ભારે વિનાશકારી, પાઈ-પાઈ માટે મોહતાજ થઈ જશો!

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 08, 2026, 10:00 PM IST|Updated: May 08, 2026, 10:08 PM IST


જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રની ગણતરી પ્રેમ અને ભૌતિક સુખ સુવિધાઓના કારક તરીકે થાય છે. શુક્રના રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તનની તમામ રાશિના જાતકો પર તેની અસર જોવા મળે છે. કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં શુક્રનું ગોચર સકારાત્મક તો કેટલાકના જીવનમાં પડકારો લાવે છે અને તબાહી મચાવી શકે છે. આજથી શુક્રના મંગળના નક્ષત્રમાં ગોચરથી કેટલીક રાશિના જાતકોએ ખાસ સાવધાની રાખવી પડશે. 

1/4

આજે એટલે કે 8મી મે 2026ના રોજ રાતે 9.51 કલાકે શુક્રએ નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્યું. શુક્રએ મંગળના નક્ષત્ર મૃગશિરામાં પ્રવેશ કર્યો. શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં અચાનક નુકસાનના સંકેત છે. પ્રેમ જીવન ઉપર પણ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. શુક્ર 20મી મે સુધી મૃગશિરા નક્ષત્રમાં રહેશે. આવામાં આ 3 રાશિના જાતકોએ લગભગ 12 દિવસ સુધી સતર્કતા રાખવાની જરૂર છે. જાણો લિસ્ટમાં કઈ કઈ રાશિઓ છે...

મિથુન રાશિ

શુક્રનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું એ મિથુન રાશિવાળા માટે હાનિકારક બની શકે છે. મિથુન રાશિના 12માં ભાવમાં શુક્રનું આ ગોચર થઈ રહ્યું છે. શુક્ર ગ્રહ પ્રેમના કારક છે. આવામાં શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે પ્રેમ મામલે ઘાતક રહી શકે છે. લવ પાર્ટનરનો લાફો પણ પડી શકે તેવી સંભાવના. આ ઉપરાંત ધનહાનિ થવાના પણ સંકેત છે. તમારે થોડા દિવસ સાચવીને રહેવું જોઈએ. 

ધનુ રાશિ

શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ધનુ રાશિના જાતકો માટે વિનાશકારી રહી શકે છે. ધનુ રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં આ ગોચર થયું છે. જે શત્રુઓનો ભાવ છે. આ દરમિયાન તમારે સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. કારણ કે તમારા વિરોધીઓ તમારા પર હાવી થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે મહિલા સાથે સાથે ખાસ સાવધાની વર્તવી. નહીં તો છબી બગડી શકે. આ ગોચર તમને હેલ્થ સંબંધિત સમસ્યાઓ આપી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

શુક્રનું મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મિક્સ અસરો લાવી શકે છે. વૃશ્ચિક રાશિના સાતમાં ભાવમાં આ નક્ષત્ર ગોચર થયું છે. આવામાં તમને નિર્ણય લેવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. જ્યારે કરિયર મામલે પણ પરેશાની આવશે. જો તમે ભાગીદારીના કામ સાથે જોડાયેલા હોવ તો થોડા સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ રહી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

