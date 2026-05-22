Shukra Gochar 2026: શુક્રનો અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, આ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં થશે પ્રેમ અને ધનનો વરસાદ!

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 22, 2026, 04:39 PM IST|Updated: May 22, 2026, 04:50 PM IST

Shukra Nakshtra Gochar 2026 Effect On Rashi: શુક્રનો અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી બુધ અને શુક્ર બંનેનો શુભ પ્રભાવ પ્રાપ્ત થશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે.
 

ક્યારે શુક્ર કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન?

Shukra Nakhatra Parivartan 2026: શુક્ર ગ્રહ જૂનમાં અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ધન, પ્રેમ અને એશ્વર્યના કારક ગ્રહ શુક્ર બુધના નક્ષત્રમાં 23 જૂન 2026ના પ્રાતઃકાળ 2.12 કલાકે પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં શુક્ર 4 જુલાઈ સુધી રહેશે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ચાર રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેવાનું છે. આવો જાણીએ આ ચાર ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે.  

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સિદ્ધ થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે અને અટવાયેલા નાણા પરત મળશે. રોકાણથી મોટો લાભ જાતકોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠોનો સાથ મળશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે.

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર લાભનો માર્ગ ખોલશે. જાતકોને બિઝનેસથી મોટો લાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ અને ખુશી રહેશે. પ્રેમી સાથે સમય પસાર કરશો. નવા પ્રભાવશાળી લોકોને મળવાથી લાભની તક મળી શકે છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું ગોચર શુભ પરિણામ આપનાર સિદ્ધ થઈ શકે છે. વ્યક્તિગત આકર્ષણ વધશે. તમારી વાણી મધુર થશે. ભાગીદારીમાં વેપાર કરતા જાતકો પોતાની બુદ્ધિથી કામ લેશે. પરિવારનો સાથ મળશે. પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે.  

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું બુધના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું સફળતાનો માર્ગ ખોલશે. સુખ અને પ્રેમમાં વધારો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. કોઈ કિંમતી સામાનની ખરીદી કરી શકો છો. સામાજિક સ્તર પર જાતકોને માન-સન્માન મળશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

