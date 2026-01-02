ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર આ 5 રાશિઓને કરશે માલામાલ, 31 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અચ્છે દિન!
Shukra Nakshatra Gochar 2026: 31 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સુખ, વૈભવ અને પ્રેમના કારક શુક્ર દેવ પોતાનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરી ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ધનિષ્ઠા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળને માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, શુક્રના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ 5 રાશિના જાતકોનો ભાગ્યોદય થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું આ ગોચર આર્થિક રીતે અત્યંત ફળદાયી રહેશે. મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી છે અને શુક્ર તેના નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તેથી તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. આ સમય દરમિયાન અટવાયેલું ધન પરત મળશે અને રોકાણથી સારો નફો મળશે. આ ઉપરાંત કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી નવી યોજનાઓના વખાણ થશે અને અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.
વૃષભ રાશિ
શુક્ર તમારી રાશિનો સ્વામી છે, તેથી નક્ષત્ર પરિવર્તનનો સીધો પ્રભાવ તમારા વ્યક્તિત્વ અને સુખ-સુવિધાઓ પર પડશે. આ સમયગાળામાં ભૌતિક સુખ-સાધનો (જેમ કે વાહન કે મિલકત)ની ખરીદીના યોગ બની શકે છે. લવ લાઈફમાં મધુરતા આવશે અને અપરિણીત જાતકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય વ્યાપારિક વિસ્તરણનો છે. શુક્રના આ નક્ષત્ર ગોચરથી તમારું સામાજિક વર્તુળ વધશે. જો તમે પાર્ટનરશિપમાં બિઝનેસ કરો છો, તો લાભની પ્રબળ સંભવાના છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રાના પણ યોગ છે.
કન્યા રાશિ
ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ તમારા માટે માનસિક શાંતિ અને પારિવારિક ખુશીઓ લઈને આવશે. આ સમય દરમિયાન કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં નિર્ણય તમારી તરફેણમાં આવી શકે છે. શત્રુઓ પરાજિત થશે. રચનાત્મક કાર્યો સાથે જોડાયેલા લોકોને વિશેષ ખ્યાતિ અને પુરસ્કાર મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
ધનિષ્ઠા નક્ષત્રનો અમુક ભાગ કુંભ રાશિમાં આવે છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે વરદાનથી ઓછું નથી. આ સમયગાળામાં તમારી આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. સંચિત ધનમાં વધારો થશે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે, જેનાથી તમે બગડેલા કામ સરળતાથી પૂરા કરી શકશો.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos