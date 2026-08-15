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ચંદ્રગ્રહણ પહેલા શુક્રનું મહાગોચર, આ 4 રાશિઓની અચાનક વધશે ધન-સંપત્તિ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 15, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:10 PM IST

Shukra Nakshatra Gochar 2026 : ચંદ્રગ્રહણ પહેલા શુક્ર 25 ઓગસ્ટે મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે, આ રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

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Shukra Nakshatra Gochar 2026 : ઓગસ્ટ 2026નો મહિનો ખગોળીય ઘટનાઓની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે. વર્ષનું બીજું અને અંતિમ ચંદ્રગ્રહણ 28 ઓગસ્ટે થવાનું છે, તે પહેલા 25 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ બપોરે 12:55 વાગ્યે શુક્ર મંગળના ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર 11 સપ્ટેમ્બર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, મંગળ અને શુક્રની આ યુતિ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. શુક્રના આ ગોચરથી 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.   

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

શુક્ર વૃષભ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થવાથી, તમે મુશ્કેલ કાર્યો પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સંકળાયેલા લોકોને નોંધપાત્ર સફળતા મળવાની શક્યતા છે.

વૃશ્ચિક રાશિ3/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર તેમના કારકિર્દીમાં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને નવી જવાબદારીઓ અને કાર્યસ્થળ પર વધુ માન મળી શકે છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો છે જે તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિને સ્થિર કરશે.

તુલા રાશિ4/6

તુલા રાશિ

શુક્રનું આ ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે માનસિક તણાવ ઓછો કરશે. સરકાર સંબંધિત બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. જો તમે કોઈ નવું સર્જનાત્મક સાહસ શરૂ કરવા માંગતા હો, તો આ તે માટેનો યોગ્ય સમય છે.  

મેશ રાશિ5/6

મેશ રાશિ

મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો સુવર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને પ્રમોશનના મજબૂત સંકેતો છે. જે લોકો લાંબા સમયથી નવી નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને વધુ સારી તકો મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને રોકાણથી નફો થશે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
shukra nakshatra gochar
Chandra Garahan

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