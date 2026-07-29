/ભાગ્યનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ! ગુરુ પૂર્ણિમાએ શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિઓ માટે બંપર ધનલાભ અને સફળતાના યોગ

Shukra Nakshatra Gochar: આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે 4.56 કલાકે શુક્ર સૂર્યના નક્ષત્ર ઉત્તરાફાલ્ગુનીમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. શુક્રનું ગોચર 4 રાશિના જાતકોની કરિયર માટે ખુબ શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે.
આજે 29 જુલાઈ 2026ના રોજ ગુરુ પૂર્ણિમાનું પર્વ ઉજવાઈ રહ્યું છે. આજના પવિત્ર દિવસે શુક્ર ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે જેને કારણે 4 રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રના સ્વામી સૂર્યદેવ ગણાય છે. આ નક્ષત્રમાં શુક્ર 11 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. ત્યારબાદ હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શુક્રના ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર દરમિયાન 4 રાશિવાળા સફળતાનો સ્વાદ ચાખી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે 29 જુલાઈથી 11 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય શાનદાર રહેશે. કરિયરમાં સફળતાના ડગ માંડશો. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. આવક વધી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. કોઈ મોટી સમસ્યાના સમાધાનથી તમે રાહત મહેસૂસ કરી શકો. ભાગ્ય મજબૂત થતા દરેક કામમાં સફળતા મળશે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સાબિત થશે. પ્રેમ જીવનમાં આવતી સમસ્યાઓનું સમાધાન થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમે કેટલાક એવા નિર્ણય લેશો જે ભવિષ્ય માટે સારા લાભ કરાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વેપારમાં સારો લાભ કમાઈ શકો છો. નોકરીમાં તમારું પ્રદર્શન શાનદાર રહેશે. બોસ તમારા કામના ખુબ વખાણ કરશે.
શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તમારું ભાગ્ય ચમકી ઉઠશે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરીમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારતા હતા તેમને સારી નોકરીની ઓફર આવી શકે છે. આર્થિક સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે. કોઈ મોટી ગેરસમજ દૂર થઈ શકે છે. લવ પાર્ટનર સાથે સંબંધ વધુ મજબૂત થશે. ઘરમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં કોઈ ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો.
મીન રાશિના જાતકો માટે શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારા અટકેલા કામો પાર પડવા લાગશે. કોઈ મોટી કંપનીમાંથી જોબની ઓફર આવી શકે છે. કોઈ જૂના રોગમાંથી મુક્તિ મળવાના સંકેત છે. કૌટુંબિક વિવાદની પતાવટ થઈ શકે છે. કોર્ટ કચેરી સંલગ્ન મામલાઓમાં સફળતા મળવાના આસાર છે. આ સમયગાળામાં કોઈ સુખદ સમાચાર પણ સાંભળવા મળી શકે છે. કુવારાઓને લગ્ન માટે પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) (તસવીરો- AI IMAGES)