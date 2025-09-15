ચંદ્રમાના નશ્રત્રમાં શુક્રનું ગોચર, આ 3 રાશિઓને મળશે ધનનો ખજાનો; જાતકોને પ્રેમમાં મળશે સફળતા!
Shukra Nakshatra Parivartan: ચંદ્રના સ્વામિત્વવાળા નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર થવા જઈ રહ્યું છે. ઓક્ટોબરમાં થનારા આ ગોચરને કારણે 3 રાશિના જાતકોને વિશેષ ધનલાભ થઈ શકે છે અને પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળી શકે છે.
હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ બપોરે 12:25 વાગ્યે શુક્ર ગ્રહ ચંદ્રના સ્વામીત્વવાળા હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ભૌતિક સુખ, ધન, સમૃદ્ધિ અને પ્રેમનો કારક ગ્રહ શુક્રનું આ ગોચર મહત્વપૂર્ણ છે.
3 રાશિઓને થશે વિશેષ લાભ?
શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી 3 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. આ ત્રણેય રાશિના જાતકોને ધનના મામલામાં લાભ તો થશે, સાથે જ જાતકોને પ્રેમ જીવનમાં પણ સુધારો થશે. ચાલો જાણીએ આ 3 રાશિઓ કઈ-કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી વૃષભ રાશિના જાતકોને ઓક્ટોબર મહિનામાં અનેક સફળતાઓ પ્રાપ્ત થશે. બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે. જાતકો બધા કામ સમયસર પૂર્ણ કરશે. તેમને કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રમોશન મળશે અને માનસિક રીતે શાંત અનુભવશે. પ્રેમ જીવનમાં સ્થિરતા રહેશે અને સિંગલ જાતકોને તેમના જીવનનો પ્રેમ મળશે.
કર્ક રાશિ
શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી કર્ક રાશિના જાતકો માનસિક રીતે મજબૂત બનશે અને ભૌતિક સુખ પ્રાપ્ત કરશે. જાતકો માટે ઓક્ટોબર મહિનો સફળ સિદ્ધિ થઈ શકે છે. વિરોધીઓ તરફથી પણ જાતકોને પ્રશંસા પ્રાપ્ત થશે. વેપારીઓ માટે નફાના માર્ગ ખુલી શકે છે. વિદ્યાર્થી જાતકો તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. સમાજમાં માન-સન્માન અને સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે.
ધન રાશિ
શુક્રનું હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી ધન રાશિના જાતકોને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં આવી રહેલ અવરોધોથી છૂટકારો મળી શકે છે. અટકેલા પૈસા મેળવી શકશે. વેપારીઓને નફો થશે અને ભૌતિક સુખમાં વધારો થશે. જૂના મિત્રો અથવા જૂના પ્રેમીઓને મળી શકો છો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકોમાં એકાગ્રતા વધશે અને માનસિક તણાવ દૂર થશે.
(Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત તમને જાગૃત કરવા માટે લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
