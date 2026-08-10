Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગણતરીના કલાકોમાં બદલાશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, આગામી 15 દિવસ રહેશે શાનદાર, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

ગણતરીના કલાકોમાં બદલાશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, આગામી 15 દિવસ રહેશે શાનદાર, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:04 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan 2026 : 12 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્યગ્રહણ થશે. ગ્રહણના એક દિવસ પહેલા જ શુક્ર પોતાનું નક્ષત્ર બદલવાનો છે. ત્યારે શુક્રના આ નક્ષત્ર ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

1/6

Shukra Nakshatra Parivartan 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રનું નક્ષત્રમાં પરિવર્તન એ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. 11 ઓગસ્ટના રોજ શુક્ર હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શુક્રનું આ નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિઓ માટે અનુકૂળ પરિણામો લાવશે. આ રાશિઓ કારકિર્દીના સીમાચિહ્નો પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરી શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

આ સમયગાળો વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના જીવનમાં સુખદ પરિણામો લાવશે. તમે તમારી કારકિર્દીમાં નવા સીમાચિહ્નો પ્રાપ્ત કરી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સારી તકો મળશે. તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવી વસ્તુઓનો ભરપૂર આનંદ મળશે. તમે જે પણ પ્રયાસ કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો આખરે પૂર્ણ થઈ શકે છે.   

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

શુક્રનું નક્ષત્ર ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે. જમીન, મિલકત અથવા વાહન ખરીદવા માટે પરિસ્થિતિઓ ખૂબ જ અનુકૂળ છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો અને હાલની ગેરસમજો દૂર થવાની સંભાવના છે. તમારા પ્રયત્નો અને પહેલથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. તમે તમારા કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરશો. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે.  

મીન રાશિ4/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો આ સમયગાળા દરમિયાન પોતાના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન મળવાના સંકેતો છે. તમને તમારા માતાપિતા તરફથી સહયોગ મળશે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાના સંકેતો છે અને તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થઈ શકે છે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને તમે નાણાકીય બાબતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.   

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. પરિવારમાં ખુશીઓ પ્રબળ રહેશે. તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને સંપત્તિમાં વધારો થશે. 

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Shukra Nakshatra Parivartan
Rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હોમ લોનની EMI પર 65 મહિના સુધી નો-ટેન્શન... આ બેન્કે આપી મોટી ભેટ
2
3
4
5